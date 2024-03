Norsk seier etter dramatisk manøver: – Hadde hjertet i halsen

Skisålen revnet i dramatisk svensk uhell: – Aldri sett før

Sveriges førstelag var overlegne på lagsprinten for kvinner i Lahti. De to norske lagene gikk inn til 4. og 5. plass.

Men det ble likevel svensk dramatikk under stafetten.

Sålen på skien til Maja Dahlqvist på det svenske andrelaget revnet nemlig under lagsprinten i Lahti. I løpet av et sekund var løpet over for det svenske andrelaget.

Det var dobbelt svensk i tet på lagsprinten i Lahti da dramaet nådde sitt klimaks i den finske byen.

– Nei og nei, utbrøt NRKs kommentator Joachim Ose i det to kvinner gikk ned i rygg på svenske Linn Svahn.

Det var svenske Dahlqvvist som på sin første etappe på lagsprinten gikk ned før den såkalte Lahti-svingen. Og resultatet var ødeleggende for svenskene.

– Sålen har rett og slett løsnet fra skia. Det har jeg aldri sett før, utbrøt NRKs ekspert Fredrik Aukland og fortsatte.

– Løpet er ødelagt. Stakkars Maja Dahlqvist.

Bak klarte de to norske lagene å unngå uhell. Men samtidig rykket Linn Svahn fra i tet og forsvant for resten av feltet.

Men for svenske Dahlqvist, som slet seg gjennom resten av etappen med revnet skisåle, løp sekundene. Da hun vekslet med lagvenninnen Frida Karlsson lå det svenske andrelaget 38 sekunder bak.

Etter stafetten forklarte Dahlqvist at hun ikke forstod hva som skjedde.

– Det ble tverrstopp. Det kjentes som skinen bare forsvant under meg. Så «faceplantet» jeg og skiene gikk i stykker på midten, sier Dahlqvist til NRK.

Hun forteller hvordan hun måtte ta seg gjennom løypen på ett ben resten av etappen.

– Luften gikk litt ut der, sier Dahlqvist.

Stafetten var selvsagt ødelagt.

– Jeg tenkte at dette blir morsomt, sier Karlsson til NRK om situasjonen der hun så sin lagvenninne hakke seg ut mot stadion med en ødelagt ski.

Men dramaet var heller ikke over for andre lag i denne lagsprinten.

På siste veksling ble det kluss i vekslingen mellom Lotta Udnes Weng og Kristine Stavås Skistad. Førstnevnte måtte nærmest gå tilbake for å gjennomføre vekslingen med Skistad i vekslingsfeltet.

– Jeg tenkte stygge ord som ikke egner seg på norsk rikskringkasting. Jeg var redd for bli disket, sier Udnes Weng til NRK.

– Jeg tenkte det var typisk oss å være litt surrete, sier Stavås Skistad.

Selv påpekte Skistad at hun ikke var sterk nok til hente en pallplass i sluttspurten.

– Hadde ikke dette skjedd hadde det nok blitt 2. plass, sier Skista om den dårlige vekslingen før sisteetappe.