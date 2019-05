Norge U20 tapte VM-åpningen

Norge tapte 1-3 mot Uruguay i sin første kamp i U20-VM i Polen fredag. Søramerikanernes Darwin Nunez satte et nydelig skudd i nettet etter 22 minutter, før Francisco Ginella økte etter svakt, norsk forsvarsspill åtte minutter senere. Christian Dahle Borchgrevink reduserte like etter pause, men tre minutter før full tid punkterte Brian Rodriguez kampen. Norge møter New Zealand på mandag.