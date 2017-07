Norge tok to EM-gull i undervannsrugby

Damelandslaget slo regjerende verdens- og europamester Tyskland 2–0 i finalen. Amanda Barsten scoret begge målene, og da sluttsignalet gikk var det naturligvis enorm jubel i det norske laget.

– Dette føles enormt stort. Spesielt at vi slo Tyskland, som vi tapte VM-finalen mot i 2015. Å få en slik revansj er noe av det nydeligste som finnes, sier landslagsspiller Stine Røsok Dahl.

Undervassrugby Ekspandér faktaboks Undervassrugby ein sport og lagidrett som utspelar seg under vatn på det djupaste i eit basseng.

Spelet går ut på å plassere ein ball i eit mål som står på botnen på enden av motspelarens banehalvdel.

Ein kamp er normalt delt opp i to omgangar på opp til 15 minutt kvar.

To lag spelar mot kvarandre, og kvart lag har tolv spelarar med tre reservar.

Seks spelarar på kvart lag er ute i vatnet og er aktive spelarar, samt seks er innbytarar på land.

Slik som i handball og i fotball, så er det flytande innbyte.

Det er to spissar, to backar, og to «venstre» som er det same som keeper.

Den ein keeperen er plassert oppå målet, medan den andre er oppe av vatnet, og så rullerer dei to kontinuerleg.

Det er ikkje lov å halde att, trykke ned, eller halde fast dei som ikkje har ballen, med mindre du som spelar har ballen sjølv. Kjelde: Slik spilles undervannsrugby - grafikk frå NRK

Herjet med motstanderne

Damelandslaget leverte et tilnærmet prikkfritt mesterskap. Norge tok EM-gull uten å slippe inn et eneste mål. På de fem spilte kampene endte Norges kvinnelandslag med 23–0 i målforskjell.

Like etter kvinnenes triumf fulgte gutta opp med EM-gull nummer to for dagen. Øyvind Nyhus scoret kampens eneste mål, og 1–0 over Danmark i finalen betyr at Norge gjorde rent bord i EM i Helsinki.

Slo tilbake

Dette var første europamesterskap siden 2010, der Norge tapte finalen både på herre- og damesiden. Tyskland ble for sterke i begge klasser, men nå kunne Norge endelig juble for EM-gull.

– Det er utrolig godt. Vi har vunnet mye, men ikke EM. Nå er det bare å komplettere medaljesamlingen, sier spillende landslagssjef Iver Bjørnerem.

Norge er blant de beste nasjonene i verden. Ifølge Idrettsforbundet står Norge med 13 EM- og VM- medaljer på damesiden og elleve på herresiden siden 1987. Nå reiser landslagene hjem med nye medaljer i bagasjen.