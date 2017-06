Klart for Molde-dominerte EM-finaler

Norge er klare for finaler i EM i undervannsrugby, som spilles i Helsinki i Finland. Fredag slo damene Sverige i sin semifinale, og herrene Tyskland i sin.

Det hadde neppe vært mulig uten spillerne lagene har med fra Molde UVK.

– På herresiden er 11 av 15 spillere fra Molde UVK, når vi teller med de to spillerne som bor i Ålesund. De spiller norske kamper for Ålesund Sportsdykkerklubb og internasjonale for Molde. Tilsvarende tall på damesiden er sju, forteller Iver Bjørnerem fra Molde UVK. Han er spillende trener for herrelandslaget.

Iver Bjørnerem fra Molde er spillende trener for herrelandslaget i undervannsrugby. Foto: Privat

Samspilte fra før

Han sier det er en fordel at så mange kommer fra samme klubb.

– Hvis vi skal sammenlikne oss med et fotballandslag som både har utenlandsproffer og folk fra alle mulige klubber, har vi et mye mer samspilt landslag. Det er en av suksessfaktorene for landslaget de siste ti åra.

11 av 15 spillere på herrelandslaget i undervannsrugby er tilknyttet Molde UVK. Foto: Privat

– Når så mange av dere spiller sammen til daglig - merker dere egentlig noen forskjell på å spille landskamper og Molde-kamper?

– Det er alltid annerledes å være med landslaget, for de andre nasjonene har gjerne med et forsterket lag i forhold til lagene vi møter som Molde UVK. Men Molde-laget og landslaget er jo ganske like. De andre lagene forsterker mer enn det vi gjør når vi spiller landskamper.

Imponerende merittliste

Miljøet for undervannsrugby i Molde er helt spesielt. Herrelaget har vunnet NM 23 ganger, inkludert de siste femten. Laget har også vunnet Champions Cup, et VM for klubblag, ni ganger, samt europaliga de siste fem årene.

– Det er mye takket være noen spillere som har vært der lenge, særlig Øyvind Nyhus. Han har gjort mye både for klubben i Molde og landslaget.

På herresiden er Norge dobbelt verdensmester i undervannsrugby, mens Tyskland er regjerende Europa-mester. Den tittelen har Norge aldri tatt, og den vil Bjørnrem ha med hjem.

I finalen lørdag møter herrelaget Danmark, som de tidligere i uka spilte den hittil tøffeste EM-kampen mot.

Det norske damelandslaget i undervannsrugby møter Tyskland i sin finale lørdag.

– Jeg tror vi har rette spiriten i laget etter to seire i dag. Hvis vi tar med samme råskap inn i finalen tror jeg vi tar det hjem, sa Bjørnerem etter at finaleplassen var sikret fredag.

Damene møter regjerende verdensmester Tyskland i sin EM-finale.

EM-finalene livestreames her.