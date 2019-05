Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Norge og Latvia møttes til landenes siste kamp i ishockey-VM tirsdag kveld, var nedrykket allerede unngått.

Til slutt endte de norske herrene hele 12 poeng bak Sveits, som innehar den viktige fjerdeplassen som gir billett til kvartfinalen.

Fasit etter syv spilte kamper ble til slutt seks poeng, 19-33 i målforskjell og en 6. plass i gruppe B for Norge.

– Jeg syns vi gjør et ærlig forsøk i dag, men så kollapser det i tredje periode. Halvparten av skuddene til Latvia er lomper fra blålinja, og vi var ikke effektive nok, sier Patrick Thoresen til NRK etter kampen.

– Deilig at sesongen er over

Etter kampslutt er det naturlig nok en viss skuffelse blant de norske spillerne som møter NRK i pressesonen.

Kaptein Jonas Holøs er klar på at effektiviteten må opp mot de beste lagene.

– Jeg syns vi har blitt bedre og bedre fra starten av treningsleiren og frem til slutten av turneringen. I det store og hele synes jeg vi gjør et bra mesterskap, sier kapteinen, og legger til:

– Vi kommer ikke til å kjempe om gull neste år, men vi skal gjøre det vi kan og fortsette å ha troa.

Også Patrick Thoresen er fornøyd med Norges innsats i VM, men peker på presspill i egen sone som et forbedringsområde.

– Vi kunne fort stått her som en b-nasjon, så jeg synes det har vært en ganske så bra turnering. Vi satte oss et høyt mål om å nå semifinale, men det røk etter kampen mot Sveits. Nå er det deilig at sesongen er over, sier han.

Saken fortsetter under bildet

FORNØYD: Til tross for et tungt tap i siste kamp er landslagssjef Petter Thoresen fornøyd med turneringen i sin helhet. Foto: Claudio Bresciani/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Landslagssjef Petter Thoresen innrømmer at laget har nok å jobbe med for å tette nivået opp til de beste lagene.

– Både på avslutningene og i pasningsspillet ser vi at mange lag er bedre enn oss. Vi har mer enn nok å jobbe med, sier han og fortsetter:

– Det er viktig at vi får enda flere norske spillere på et høyere nivå enn GET-ligaen. Ser man på det svenske laget har vel ikke de en eneste spiller som spiller i SHL (svensk toppserie journ.anm), nettopp fordi det ikke er bra nok.

Jevn kamp

Dermed hadde ingen av lagene noe å spille for annet, enn tre poeng og egen ære da den siste kampen i gruppespillet gikk av stabelen i Bratislava.

I første periode hadde Latvia flere skudd på mål, men en skarp Henrik Haukeland i Norge-buret sørget for å holde kampen uavgjort. Likevel virket det farligere når de norske spillerne gikk i angrep, og mot slutten av perioden fikk de også uttelling.

I overtallsspill fem mot fire spilte backen Jonas Holøs opp Tobias Lindstrøm, som fra droppsirkelen fyrte av et nydelig skudd forbi Latvias målvakt og i nettet. Dermed stod det 1-0 til Norge da lagene gikk i garderoben etter første periode.

GOD KAMP: Henrik Haukland gjorde en solid kamp i det norske buret, til tross for fire baklengs. Foto: Claudio Bresciani/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

I midtperioden tok Latvia mer over, og satte inn utlikningen i overtallsspill. Resten av perioden var det Latvia som dominerte – Norge hadde til slutt kun to skudd på mål. Kun en god Haukeland i det norske buret sørget for at lagene gikk til pause med 1-1.

– Vi må holde oss på isen, så har vi en sjanse. Haukeland er het i dag, sa landslagssjef Thoresen til Viasat i forkant av den siste perioden.

I den tredje perioden fortsatte Latvia det gode spillet og tok ledelsen etter syv minutter. Utover i den siste perioden var det etter hvert ingen tvil om hvilket lag som ville det mest. Til slutt måtte Petter Thoresen & co. konstatere et blytungt 4-1-tap som avslutning på mesterskapet.