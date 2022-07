Norge tapte EM-finalen på overtid: – Det er ren sabotasje

For første gang siden 2011 spilte Norge finale i J19-EM for kvinner lørdag. Den gangen tapte Ada Hegerberg og kompani hele 1–8 for Tyskland, men årets utgave av landslaget viste tidlig at de hadde ingen planer om å bli herjet med.

Kolbotn-keeper Selma Panengstuen startet kampen med en praktredning, og mesterstykket motiverte lagvenninnene.

Da Spania slurvet litt i forsvaret var Thea Kyvåg raskt frampå og snappet opp ballen. Den lynraske vingen satte fart langs venstresiden og fant en umarkert Iris Omarsdottir foran mål.

Spissen fikk god tid alene med keeper, og banket ballen kontant i det venstre hjørnet.

– Det er en drømmestart for Norge. Det er kontringsspill på øverste nivå, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

– Norge leder EM-finalen, oioioi, utbrøt NRK-kommentatoren smått perpleks.

Spania avgjorde på overtid i EM-finalen Du trenger javascript for å se video.

– Litt heldige

Norge spilte strukturert og holdt seg godt til kampplanen, men ti minutter før pause var man uheldig. Et utspill fra Panengstuen ble brutt av spanjolene, og Ane Elexpuru var plutselig alene med Norges sisteskanse etter at Maria Fink ikke klarte å klarere.

Denne gangen klarte ikke Kolbotn-keeperen å forhindre mål, og Elexpuru utlignet for spanjolene.

– Det føles litt unødvendig måten den kommer på, kommenterte Stabrun Smith.

Og kort tid senere trodde supporterne i Ostrava at Spania hadde snudd kampen. Etter en del rot etter et hjørnespark havnet ballen plutselig i nettet. Men linjedommer veivet med flagget og målet ble annullert for offside.

– Der tror jeg Norge var litt heldige, innrømte NRK-kommentatoren.

– Det er jo ren sabotasje

Men hellet skulle dessverre snu for Norge i andreomgang. Kyvåg ble spilt nydelig gjennom bak det svenske forsvaret. Det første skuddet hennes ble reddet, men lynvingen fikk en ny mulighet på returen. Ballen fikk en liten sprett og Kyvåg skulle bare styre ballen i det åpne målet, men avslutningen gikk like til side for motsatt stolpe.

BOM: Thea Kyvåg bommet på åpent mål på stillingen 1–1. Foto: PAVEL LEBEDA / BILDBYRÅN

– Den hadde vi unt deg Thea Kyvåg etter et fantastisk mesterskap, utbrøt Stabrun Smith.

Et par minutter senere stormet Norge mot mål igjen med et tre mot to-overtall. Men spanske Silvia Lloris satt inn en voldsom takling på Omarsdottir i det spissen skulle spille ut til innbytter Ina Birkelund som hadde vært alene med keeper.

– Det er jo ren sabotasje. Den er stygg, utbrøt Stabrun Smith.

Lloris fikk se det gule kortet av dommer Alina Pesu, noe NRK-kommentatoren tydelig mente var for snilt.

– Det er jo gult kort minst. Unnskyld meg.

NRKs kommentator kaller Spanias takling for ren sabotasje Du trenger javascript for å se video.

Og uflaksen skulle bare fortsette. Norge holdt unna det spanske presset til godt ut i overtiden, men med bare ett minutt igjen på klokka scoret Spania ved Julia Bartel og Norge tapte EM-gullet med minste mulige margin.

Stor prestasjon

Norge har ikke den beste finalestatistikken i J19-sammenheng. Ved siden av tapet i 2011, har de norske kvinnetalentene tapt finalen både i 2008 og i 2003.

Siden Norges forrige finale i 2011 har Spania til sammenligning vunnet turneringen to ganger (2017 og 2018) og tapt fire finaler (2012, 2014, 2015 og 2016).

Med andre ord var spanjolene storfavoritter før lørdagens finale. For Norges lag var det en stor prestasjon bare å kvalifisere seg til mesterskapet som består av kun syv nasjoner.

Norge vant sin gruppe foran Sverige på innbyrdes oppgjør etter å ha tatt 6 av 9 mulige poeng i de tre innledende kampene. Men turneringen startet med et tungt 1-4-tap mot England i åpningskampen, men sterke seire over Tyskland (2–1) og Sverige (1–0) i de to siste gruppespillskampene var nok å sikre avansementet.

I onsdagens semifinale ventet de regjerende mesterne fra 2019, nemlig Frankrike. Det var en jevnspilt og sjansefattig kamp, men etter 52 minutters spill kom avgjørelsen da et innlegg fra Lyn-angriperen Cathinka Tandberg ble styrt i eget nett av den franske midtstopperen Éloïse Sévenne.