Fikk Hegerberg-råd før EM-sensasjonen: – Det er stort

Norges jenter 19-landslag overvant regjerende tittelforsvarer Frankrike og er klare for finale i EM. Det er første gang siden 2011, og da var store profiler som Guro Reiten, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg med.

SENDTE HILSEN: Ada Hegerberg har sendt både lykkeønskninger og råd til J19-landslaget. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Sistnevnte var tidlig ute med å gratulere laget med finaleplass på Twitter, og overfor NRK avslører Hegerberg at hun har fulgt laget tett og kommet med sine beste råd.

– Jeg har jo selv vært med på J19 og det er viktig å levere allerede på den alderen der. Vi har hatt litt dialog med dem og bedt dem om å innse at det er prestisje, men samtidig ikke blir for stressa av det heller. Men at de slipper ned skuldrene og viser kvalitetene sine, sier Hegerberg.

Klarte å følge Hegerbergs råd

Selv er Hegerberg i England og gjør de siste forberedelsene med kvinnelandslaget før deres åpningskamp mot Nord-Irland torsdag. Hennes støtte til det yngre landslaget betyr mye.

– Det er jo først og fremst veldig kult at man vet at de følger med. Og hun er en av verdens beste fotballspillere, så det er stort, sier kaptein Julie Aune Jorde.

SOLID: Lyn-spiller Julie Aune Jorde har vært bunnsolid i EM for J19-landslaget. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Hvilke råd var det Hegerberg kom med?

– Hun ønsket oss først og fremst lykke til, og sa at det er disse kampene her som er morsomme. Og så var det at vi må tørre å prøve og være oss selv. Det klarer vi fint i dag, så det var fine råd å ta med seg videre.

Hylles av eksperten

For mot forhåndsfavoritt Frankrike gjorde Norge og Hege Riises utvalgte alt rett. Lyn-spiller Cathinka Tandbergs innlegg etter 52 minutter endte i mål etter en klønete manøver av Frankrikes midtstopper Éloïse Sévenne. Semifinalen endte dermed 1–0 til Norge.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er mektig imponert over det J19-landslaget har vist i Tsjekkia etter en litt trå start i første gruppespillkamp mot England.

– Det er litt sånn at du ikke skjønner det. Ser vi på de landene som er der og på at Norge går hele veien så er det helt fantastisk. Det hadde jeg aldri trodd, sier han og fortsetter:

– Det er alltid enkeltspillere som viser seg frem, men fundamentet her er en spirit og en tro internt i gruppa som har vært helt avgjørende. Kampplanen de legger og inngangen til de siste tre kampene har vært helt perfekt.

IMPONERT: Carl-Erik Torp tror mange av J19-spillerne vil bli toneangivende i norsk toppfotball om kort tid. Foto: Annika Byrde / NTB

Tror Spania kan slås

Lørdag venter en tøff finale mot Spania. Forhåpentligvis går den finalen langt bedre enn det gikk i 2011, da Hegerberg og lagvenninnene tapte 1–8 mot Tyskland.

Norges sisteskanse, Selma Panengstuen, har stor tro på at Norge kan bli europamestre.

– Jeg tror at det er fullt mulig. Jeg vet at Spania er veldig gode, men de spilte jo uavgjort mot Frankrike. Så alt er mulig. De var kanskje antatt bedre, men det var både Frankrike, Tyskland og England og hele gjengen også. Så jeg tror det kommer til å bli veldig bra kamp, sier Stabæk-keeperen til NRK.