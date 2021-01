Årets idrettsprestasjon, menn:

Golfspiller Viktor Hovland vant prisen under Idrettsgallaen. Du trenger javascript for å se video. Golfspiller Viktor Hovland vant prisen under Idrettsgallaen.

Viktor Hovland fikk prisen for årets sportsprestasjon under Idrettsgallaen 2021.

Hovland vant over elleve millioner kroner da han tok seieren på Mayakoba Golf Classic i fjor. Han vant prisen i konkurranse med Erling Braut Haaland og Karsten Hovland. Denne prisen ble bestemt av publikum.

Årets forbilde:

Abid Raja leverte prisen til en takknemlig Mats Zuccarello Du trenger javascript for å se video. Abid Raja leverte prisen til en takknemlig Mats Zuccarello

Mats Zuccarello. Han fikk prisen for sitt arbeid med stiftelsen Right To Play og sin egen stiftelse. I fjor var det Maren Lundby som fikk denne prisen.

– Årets forbilde er spesielt opptatt av å hjelpe vanskeligstilte barn. Prisvinneren har gitt mange barn bedre liv, leste kulturminister Abid Raja opp da han overrasket Zuccarello før jul.

– Ekstremt hyggelig å få en slik pris. En pris å sette høyt. Ikke bare til meg, men også til stiftelsen min, sa Zuccarello blant annet.

De nominerte til årets idrettsprestasjon, kvinner:

Denne prisen bestemmes av publikum som kan stemme på sine favoritter. Avstemningen avsluttes under direktesendingen på NRK.

Grace Bullen, bryting.

Ingrid Syrstad Engen, fotball.

Hedda Hynne, friidrett.

Line Flem Høst, seiling.

Håndballandslaget for kvinner.

Therese Johaug, langrenn.

Maren Lundby, hopp.

Vilde Nilsen, paralangrenn.

Marte Olsbu Røiseland, skiskyting.

Årets ildsjel:

Deles ut av juryen. Brit Eirin Tungeland fra Os Turnforening ble Årets ildsjel under den forrige Idrettsgallaen.\

Årets hederspris:

Deles ut av juryen. I fjor var det Suzann Pettersen som fikk denne prisen.

Annerledes Idrettsgalla

Totalt fem priser skal deles ut på Idrettsgallaen 2021 etter et spesielt år både på og utenfor idrettsarenaen.

Årets ildsjel, årets forbilde, årets hederspris og årets kvinnelige og mannlige idrettsprestasjon deles ut lørdag kveld.

Det blir med andre ord ikke det samme prisdrysset som under tidligere arrangement. På grunn av pandemien ble konkurransegrunnlaget for de ulike prisene vurdert som for usikkert.

For de tre førstnevnte prisene er det juryen som skal kåre vinnerne, mens publikum stemmer frem årets mannlige og kvinnelige idrettsprestasjon.

Tidligere år har Idrettsgallaen foregått i et mye større format. I år var planen å arrangere en stor jubileumsgalla i Trondheim siden dette er den 20. Idrettsgallaen, men allerede i sommer meldte Idrettsforbundet at arrangementet flyttes til januar 2022.

Denne gangen kommer sendinga fra et studio i Nydalen i Oslo. Sendingen begynner kl 19.50 og ledes av Johan Golden. Den vises på NRK 1 og NRK.no.