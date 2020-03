– Vi hadde et berettiget håp om 2023. Det er et nederlag, det syns jeg, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NRK.

Fisketjønn har sammen med en prosjektgruppe i NFF jobbet for å få en kvinnelig mesterligafinale på Ullevaal stadion i 2022 eller 2023.

I fjor høst sendte NFF en søknad som i utgangspunktet var rettet mot finalen i 2023.

– Vi hadde ikke et stort håp om 2022, ettersom finalen spilles i Göteborg i 2021. Men at den gikk til Nederland i 2023 var mer overraskende, forteller Fisketjønn.

Mandag ettermiddag ble det klart at finalene legges til italienske Torino i 2022, og nederlandske Eindhoven i 2023.

NFF har ennå ikke fått begrunnelsen fra Uefa om hvorfor de ikke fikk finalen.

– Det var en skuffende beskjed å få. Vi får be Uefa om en evaluering for å finne ut hvorfor vi ikke nådde opp, sier Fisketjønn.

– Må finne ut hvorfor

I 2016 ble den europeiske supercupfinalen arrangert i Trondheim på Lerkendal. Det er oppgjøret mellom vinnerne av mesterligaen og europaligaen.

Fisketjønn var selv involvert i den søknadsprosessen, og bekrefter at et høyt kostnadsnivå var noe Uefa tok opp den gangen.

Men han ønsker ikke å spekulere i om dette har vært en del av Uefas avgjørelse denne gangen.

– Om kostnadene kan ha hatt innvirkning nå, er umulig å vite per i dag. Dette må vi prøve å finne ut av i dagene og ukene som kommer, sier han.

LERKENDAL-FEST: Det blir ikke lignende scener på Ullevaal stadion i 2022/23. Her feirer Real Madrid da de vant 3–2 over Sevilla i supercupfinalen på Lerkendal i 2016. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Fisketjønn forteller at Uefa har faste satser på hva de gir ut til arrangører for å dekke kostnader.

– Kan det ha vært et problem at kostnadene i et land som Norge kan overskride disse faste satsene Uefa har?



– Til det kan jeg på et generelt grunnlag si at vi opplever diskusjoner med Uefa rundt kostnader, blant annet rundt tiltak på aldersbestemte lag. Vi lever i et høykostnadsland, det gjør vi, forteller han.

Uefa var positiv

I søknadsprosessen har Fisketjønn og en utvalgt gruppe hatt flere møter med byrådet og lagt konkrete planer for hva de ønsket å få til med arrangementet.

Der var det to spesifikke fokus, ifølge Fisketjønn:

Det ene var utvikling i kvinnefotballen, spesielt med fokus på de østlige delene av Oslo.

Det andre var et miljøtiltak. Fisketjønn forteller at NFF hadde en «hårete» ambisjon om at det skulle bli et karbonnøytralt arrangement.

– Det siste vet vi at enkelte i Uefa syns var en positiv og flott målsetting, så da må det åpenbart være andre deler av søknaden som ikke var bra nok.

MESTERLIGA-PROFIL: Ada Hegerberg har vunnet mesterligaen med Lyon flere ganger. Her i 2018. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Fisketjønn utelukker ikke at NFF kommer til å prøve å søke på nytt.

– Vi får prøve å finne ut hvor søknaden er sterk og svak, og så ta en ny vurdering på det.

– Hvordan har denne dagen vært for dere som har jobbet med dette?

– Nå er vi så fullt opp med koronavirus og andre ting, så vi har ikke rukket å informere alle enda, men det er klart dette er skuffende, forteller han.