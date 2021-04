Nå er det Østigård-feber i Coventry: – De tar litt av

– Det var noen norske Coventry-supportere som sendte det til meg. Det var en artig ting, jeg var ikke helt sikker på at han kom til å gjøre det, sier Østigård til NRK og humrer godt.

Han har nettopp sett bildet av Connor Whelan, en britisk Coventry-supporter som lørdag tatoverte navnet hans på brystkassa.

Det kom i stand etter at Whelan hadde lovet å forevige Østigårds navn på kroppen om nordmannen scoret mot Rotherham nylig, noe han gjorde.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Trykket ham til sine hjerter

Det sier samtidig noe om at den norske 21-åringen på kort tid blitt en stor supporterfavoritt i Championship-klubben.

Han er for lengst blitt bankers på laget og levert så gode prestasjoner at det flommer over av meldinger på sosiale medier fra supportere som trygler ham om å bli værende.

Utlånet fra Premier League-klubben Brighton avsluttes som kjent etter sesongen.

Jorg Nannestad, leder for Coventrys skandinaviske supporterklubb, beskriver Østigårds status hos Coventry-fansen som høy.

– Det folk sier nå er «signer ham, få ham til å bli med videre». Fansen har trykket ham til sine hjerter, sier Nannestad til NRK.

Jorg Nannestad fullroser landsmann Østigård for prestasjonene denne sesongen. Foto: NRK / Egil Sande

– Hvilke egenskaper er det han har som gjør at han blir så populær?

– Holdningene, han har en utrolig innstilling til kampene, du ser det lyser i øynene at han vil gjøre det bra, og i tillegg presterer han godt og gjør sjelden feil. Han er en utrolig offensiv trussel på dødballer og har en vanvittig spenst, sier Nannestad.

Supporterlederen mener det har vært tydelig de siste kampene at motstanderne er veldig klar over ham og prøver å markere ham vekk.

– Men han kommer seg som regel løs. Nå har han scoret et par mål også, men han kunne hatt mange, hadde han vært litt heldigere, sier Nannestad.

Leo Østigård er blitt en del av Norges A-landslag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nordmannens målfeiringer har for lengst blitt velkjente i fotballens verden.

Både i Coventry og forrige sesong i St. Pauli valgte 21-åringen å såkalt «flykicke» hjørneflagget etter scoringer.

- Alltid likt å ha et bånd til fansen

Nå har Coventrys offiselle twitterkonto lansert emneknaggen #OstigardKickingThings.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Østigård setter stor pris på støtten fra supporterne og klubben.

– Det er først og fremst hyggelig, og jeg har alltid likt å få et bånd til fansen. Det skal så lite til å legge inn litt for supporterne, det har jeg alltid prøvd å gjøre. Da jeg fikk den scoringen i en så viktig kamp sist, da tar dem litt av i England, sier Østigård til NRK.

Han scoret sitt tredje mål i Coventry-trøya da klubben vant 1-0 mot Rotherham i et bunnoppgjør i mesterskapsserien torsdag.

Når det gjenstår fem kamper av sesongen ligger klubben hans på trygg plass, men det er langt fra sikkert at de berger plassen.

Østigård og Erling Braut Haaland på forrige landslagssamling. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Ikke lett å forlate sånne klubber

Uansett hva som skjer med Coventry er det usikkert hvor den norske landslagsspillerens klubbfremtid ligger.

– Det er vanskelig å si. Jeg var litt i den samme situasjonen i fjor, da jeg var i St. Pauli. Jeg fikk et veldig godt forhold til fansen der også, og det er ikke lett å forlate sånne klubber. Man får et veldig bånd som gjør at man får lyst til å være der videre, sier han.

Østigård forteller at han etter sommeren, når han etter planen skal møte opp i Brighton igjen, skal han ta en prat med klubben og se hvordan situasjonen er.

– Det viktigste for meg er å spille kamper, slår han fast.

21-åringen har vært en del av de siste landslagstroppene, men venter fortsatt på debuten.

Han har uansett ikke koblet på landslagssjef Ståle Solbakken i stor grad når det gjelder veien videre i karrieren.

– Jeg hadde en liten samtale med han på landslagssamlingen sist, det var ikke så mye mer enn det. Jeg føler jeg har kontroll på det selv, men selvfølgelig må man høre på hva folk har å si. Det viktigste er at jeg er fornøyd og finner det riktige. I år har jeg spilt mange kamper på et høyt nivå og det er det jeg går etter igjen til neste år, sier midtstopperen.

Coventry spiller mot Barnsley søndag 16.00. Det er ventet at Østigård starter kampen.