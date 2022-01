Mowinckel skuffet i Østerrike

Gjerdalen vant Ski Classics-nyvinning

Tord Asle Gjerdalen var raskest på lørdagens 10 kilometer med intervallstart i Ski Classics i italienske Val Venosta. Han seiret foran Martin Løwstrøm Nyenget.



Ingen var i nærheten av Gjerdalens suverene tid i løpet med motbakkestaking. Nyenget ble slått med 19 sekunder, mens det var 37,1 sekunder ned til russiske Ermil Vokujev på tredjeplass.



Det skulle opprinnelig vært langløp over 75 kilometer lørdag, men snømangel gjorde at Reschenseerennen ikke kunne avvikles. I stedet ble det for første gang i Ski Classics holdt en tempo individuelt på 10 kilometer.