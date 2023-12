Mowinckel og Vickhoff Lie langt bak overlegen Shiffrin i mål

Fleiper om Thingnes Bøs seiersoppskrift: – Hotellromtrening i «baris» med boksershortsen på snei

Johannes Thingnes Bø var sterkest av alle og vant jaktstarten i Hochfilzen lørdag. Det til tross for at han har hatt en skuffende start på sesongen, og blant annet forklart nedturene med for lite styrke i overkroppen.

Nå spøker Tarjei Bø med at lillebroren har smugtrent:

– Ja, det kan hende han har tatt noe hotellromtrening i «baris» der med boksershortsen på snei, ler han.

Også hovedpersonen fleiper om at push-ups er seiersoppskriften.

– Pluss minus hundre, sier han om antallet han har tatt for å komme seg helt til toppen av pallen.

For etter en skuffende sprint fredag hadde Thingnes Bø et vanskelig utgangspunkt fra startnummer elleve under dagens jaktstart. Stryningen vartet opp med fantomfart i sporet, solid skyting og mottok hjelp fra de andre som bommet flere ganger. Dermed kunne han gå alene til mål.

Bak ham kjempet storebror Tarjei, Johannes Dale-Skjevdal og Sturla Holm Lægreid om resten av pallplassene.

Til slutt ble Dale-Skjevdal nummer to, Bø nummer tre og Holm Lægreid tok fjerdeplassen etter at han fikk det tungt mot slutten.

Tarjei Bø tok over ledelsen i verdenscupen med lørdagens tredjeplass. Ni poeng foran Sebastian Samuelsson som til slutt endte på en femteplass.