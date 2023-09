– Jeg føler historien er ganske vakker uansett, at vi har tatt oss helt til semifinalen er helt enormt. Det er mange unge gutter som kommer til å ta med seg dette videre, sier Kjelsås-kaptein Ola Bjørnland etter tapet.

Molde-trener Erling Moe var først og fremst glad og lettet for å ha tatt seg til cupfinalen.

– Det er ingen stor fotballkamp. Det er kriging og det er lemping, så vi får ta med oss den. Nå er vi i cupfinalen og så har vi den sukkerklumpen å suge på til slutten av sesongen.

Se høydepunktene fra semifinalen Du trenger javascript for å se video.

Bekymret for ungdommen

Etter kampen ble det fokus på underlaget på Grefsen stadion. Det kar blitt kritisert for å være tørt og slitt, slik som er status for mange kunstgressbaner rundt omkring i Norge.

Moe sier at frykter for unge spillere og fremtidens generasjoner fotballspillere i Norge.

– Det jeg er redd for i årene fremover er ungdommen som må trene på det 4-5 dager i tiden fremover, sier Moe.

PÅ BENKEN: Erling Moe følger med fra sidelinjen. Foto: NTB

Han vil ikke legge skylden på klubbene, som han mener gjør sitt ytterste for å gi et tilbud til barn og unge. Tidligere i cupen møtte de Skeid som ikke klarte å stille bane til kampen. Konsekvensene av dårlige underlag kan være store, mener han.

– De skal holde på med det i 8-10 år og det kan være mange potensielle karrierer som blir ødelagt av sådan type underlag, sier han om de unge spillerne som må trene.

– Det er en skam

Moe får støtte av Kjelsås-trener Eivind Kampen. Han er enig i at kunstgresset på Grefsen stadion, Kjelsås hjemmebane, ikke holder mål.

– Det er en skam for Oslo by at det er slik situasjonen er i den byen her. Det er herlig at resten av Norge får se det, for de lever godt med fine anlegg stort sett i hver eneste krik og krok i det landet. Vi er i en sånn unntakstilstand, så det er fint at det blir satt fokus på, sier treneren og fortsetter:

TRENER: Eivind Kampen. Foto: NTB

– Jeg tror det er dramatisk. Jeg er verken forsker eller lege, men jeg er helt sikker på at den generasjonen som spiller på de kunstgressbanene vi tilbyr barn og unge i Norge i dag, de kommer til å koste samfunnet mye om 30 til 40 år.

NRKs fotballeksperter roper varsko om baneforholdene på Grefsen.

– Jeg ville muligens hatt det på altanen. Det er ikke et underlag å trene og spille fotball og utvikle fotballspillere på i det hele tatt. Det må Oslo kommune ta dette på alvor. Kjelsås er en viktig klubb for bydelen her oppe og da må de være med og være behjelpelig for å forstå at man må ha gode anlegg for å utvikle spillere, mener Åge Hareide.

Kjelsås har utviklet en lang liste gode spillere, som André Hansen og Sigurd Rosted. Begge med landskamper for Norge. Kristoffer Løkberg mener at klubben har hatt suksess med spillerutvikling på tross av forholdene.

– Det er helt fryktelig. Det er neste så du gruer deg til å spille her, sier han.

NRK har bedt Oslo byråd om et svar på kritikken fra trenerne og ekspertene, foreløpig uten svar.

Tidlig scoring

Kjelsås har vært årets askeladd i cupen. Før semifinalen mot Molde var det ett spørsmål alle stilte seg: Kunne laget fra nivå tre ta seg til en sensasjonell finale?

Den drømmen fikk seg en alvorlig knekk allerede etter fire minutter på Grefsen stadion. Da fant Kristoffer Haugen lagkamerat Magnus Grødem foran mål, hvor han skled inn 1-0-scoringen for gjestene.

Et hardt slag i ansiktet for Kjelsås og de 3317 supporterne som hadde tatt turen, men vertene hadde langt ifra gitt opp.

TIDLIG MÅL: Molde-spillerne jubler for scoringen som sendte dem til Ullevaal stadion og cupfinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Store sjanser

Kjelsås hadde varslet at de skulle løpe ut som «villbikkjer» mot romsdalsklubben. Og etter elleve minutter bjeffet de ordentlig mot storklubben.

Leo Bech Hermansen ladet kanonen fra like utenfor 16-meteren og banket til. Molde-keeper Jacob Karlstrøm fikk akkurat noen fingre på ballen før den smalt i tverrliggeren bak ham.

– Det er en rakett, en ordentlig suser, sa NRKs kommentator Carl-Erik Torp.

GODT OPPMØTE: Over 3000 mennesker hadde møtt opp for å heie på hjemmelaget. Foto: NTB

Noen minutter senere yppet Kjelsås seg igjen. Denne gangen ved Eivind Willumsen som uforstyrret fikk banket til på hel volley, men med litt for tung ryggsekk. Høyt over mål.

Molde var enda nærmere en dobling da Veton Berisha fikk avslutte mot et tomt mål. Med en akrobatisk manøver fikk Simen Olafsen blokkert avslutningen på strek.

2. divisjonsklubben Kjelsås får staselig besøk av Molde i cupen. Det betyr at «Røkke-løkka» er bytta ut med Grefsen stadion for bortelaget. Du trenger javascript for å se video. 2. divisjonsklubben Kjelsås får staselig besøk av Molde i cupen. Det betyr at «Røkke-løkka» er bytta ut med Grefsen stadion for bortelaget.

Annullert Molde-mål

Kjelsås fortsatte å presse på i starten av andre omgang, men så tok Molde mer og mer over.

Eliteserielaget hadde mer krefter til å stå løpet ut og var svært nære å øke ledelsen mot slutten av kampen.

Magnus Wolff Eikrem fikk en stor mulighet inne i boksen da han bredsidet ballen mot hjørnet, men keeperen hang med på notene.

Like etter scoret Haugen da han skled ballen inn ved bakerste stolpe, men målet ble avblåst for offside. Til store protester fra Molde-spillerne.

Det ene målet fra minutt fire av kampen holdt uansett til seier. Kjelsås fikk en enorm sjanse på overtid ved Bjørnland, men Karlstrøm fikk slått skuddet unna helt nede ved stolperoten.

– Det var litt klabb og babb i boksen, så får jeg den på ståbeinet, høyrebeinet mitt, så får jeg ikke skikkelig klem på den. Jeg følte vi var fullt på høyde med Molde, så da hadde vi hatt muligheten å ta det hele veien til Ullevaal, forteller Bjørnland.

Molde skal til Ullevaal, Kjelås eventyrfortelling er over.

– De skal være så stolte av det de har prestert. Dette var årets historie, uansett hvem som vinner finalen, sier Torp om Kjelsås.