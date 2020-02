MMA-stjerne slår tilbake mot Brækhus – blåser nytt liv i storkamp

Ordkrigen startet i sosiale medier onsdag kveld da Brækhus la ut et bilde av blant andre Cyborg og bokseren Katie Taylor med teksten: «Jeg håper dere er klare».

Brækhus annonserte nemlig en kommende kamp mot Taylor under en pressekonferanse i slutten av januar.

Men Cyborg, som egentlig heter Cristiane Santos, følte seg åpenbart forbigått av den norske boksedronningen.

Amerikaneren har nemlig ytret ønske om en kamp flere ganger de siste årene.

Fakta om Mixed Martial Arts (MMA) Foto: Gry Kårstad / NRK Ekspandér faktaboks • Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, brasiliansk jiu-jitsu og kickboksing. • Mixed Martial Arts (MMA) oppstod i Hellas i antikken. • MMA er i dag verdens raskest voksende kampsport. • Teknikker man kan bruke er slag, spark, knær og i liggende posisjon kan en rekk ulike kast og nedtakinger, samt kvelninger og leddlåser. • MMA kjemper for å bli anerkjent og akseptert som kampsport på linje med andre kampsporter. • Det er ikke lov med MMA-konkurranser i Norge. Trening og såkalte merkekamper der regelverket er innsnevret, er lovlig. Der skal man blant annet benytte redusert slagkraft.

– Hva, Cecilia?

I 2018, da Brækhus forsvarte VM-beltene mot Kali Reis, dukket Cyborg opp blant publikum iført en T-skjorte med påskriften «Cyborg vs. Brækhus. Coming Summer 2019».

ØNSKET KAMP: Cris Cyborg hadde på seg en T-skjorte med påskriften «Cyborg vs. Brækhus. Coming Summer 2019» i mai 2018. Foto: Mattis Holt / NRK

Senere samme år dukket Cyborg opp igjen – og denne gangen tok hun plass i ringen ved siden av Brækhus.

Da ble det også varslet nye samtaler mellom Brækhus og Cyborg.

Det er nok også derfor amerikaneren uttrykte forvirring etter Instagram-meldingen fra 38-åringen.

– Hva, Cecilia? Jeg gikk til kampen din. Jeg gikk med en T-skjorte der det stod «Cyborg vs. Brækhus 2020», sier Cyborg, som senere skjønte at hun bommet med ett år.

– Prøver du å unngå Katie Taylor? Unngår du Claressa Shields? Unngår du Cris Cyborg? La oss signere avtalen. Jeg er klar, sier Cyborg videre i en video publisert på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Amerikaneren Shields (24) er ansett som en av verdens beste boksere og står blant annet med to OL-gull i mellomvekt.

Det tok mindre enn en time før Brækhus svarte Cyborg.

– Etter Katie Taylor dette året, la oss gjøre #BrækhusCyborg! Mester, jeg er klar! skriver Brækhus.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Brækhus har tidligere uttalt at hun er interessert i et oppgjør mot Cyborg, og hun har påpekt at det kunne blitt den kvinnelige utgaven av Floyd Mayweather mot Conor McGregor.

NRK har forsøkt å nå Brækhus og pressekontakt Ivar Hippe onsdag kveld uten hell.

Åpnet for flere kamper

Katie Taylor er verdensmester i både lettvekt og super lettvekt, og oppgjøret mot Brækhus vil trolig gå i sistnevnte klasse.

Brækhus bokser nemlig i weltervekt, som er klassen over super lettvekt.

Før oppgjøret med Taylor, som skal gå «i løpet av året», er det også forhandlinger med en annen motstander om en mulig kamp i USA i april, ifølge NTB.

Brækhus har ikke utelukket at kampen mot Taylor kan bli hennes siste opptreden i ringen, men samtidig har hun åpnet for enda flere kamper.

Etter å ha kalt oppgjøret mot Taylor «en global megakamp» i januar, la Brækhus til:

– Jeg tror det kan bli en verdig avslutning på en karriere. Hvis det blir avslutningen, da. Vi får se.