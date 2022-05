Det skriver forbundet i ei pressemelding fredag ettermiddag.

– Vi tror Tove er den rette personen til å føre Skiforbundet videre. Hun tror vi er en samlende kandidat. Det er også viktig at vi finner en kandidat som ski-Norge som sådan kan stille seg bak, sier Sverre Seeberg til NRK. Han er leder for valgkomiteen i Norges Skiforbund.

Dyrhaug er medlem i Tydal IL (Sør-Trøndelag skikrets) og har siden 2013 vært daglig leder i Rosenborg Ballklub. Dyrhaug har sittet skistyret i ti år og vil bli første kvinnelige skipresident i NSF dersom hun blir valgt på skitinget i Molde i juni.

Foto: Frode Søreide / NRK

– Hun har lang farstids og har gjennom hobbyen i Rosenborg vist at hun tåler press, tåler at det blåser litt fra alle kanter, hvilket er en god ballast og ha med seg i rollen som skipresident, sier Seeberg.

Enstemmig innstilling

Lederen i valgkomiteen sier at innstillinga til hele styret er enstemmig. Han har også snakket med flere personer i forskjellige skikretser i dag for å informere om hva de ønsker.

– Dette er en innstilling jeg håper, og faktisk tror at ski-Norge stiller seg bak. Tove er en blid, hyggelig og utadvendt dame og jeg tror det er bra for oss, påpeker Seeberg.

Erik Røste har tidligere meddelt at han ikke tar gjenvalg som president i Norges Skiforbund.

– Jeg er glad for å ha valgkomiteens tillit og ser frem til mange store, spennende og utfordrende oppgaver, dersom jeg blir valgt. Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer. Vi må bygge på den sterke posisjonen skisporten har i Norge for å sikre mest mulig aktivitet både i topp og bredde, sier Dyrhaug.

– Med sin kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper er vi trygge på at Tove Moe Dyrhaug er den rette til å lede norsk skisport videre. Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet. Hun har også lang erfaring med å håndtere stort press, noe som er nødvendig i rollen som skipresident, sier Sverre K. Seeberg, leder av valgkomiteen.

Fulltidsjobb

Valgkomiteen mener at det er i Norges Skiforbunds interesse at en skipresident har mulighet til å benytte det meste av sin tid til det beste for norsk skisport. Det legges til grunn i innstillingen at skipresidenten har sitt verv som hovedbeskjeftigelse.

Aage Elmenhorst Schaanning (57) er samtidig innstilt som ny visepresident. Han er konserndirektør finans og økonomi i KLP Forsikring. Schaaning var i sin tid langrennsløper i Sportsklubben Freidig. Han har medaljer fra junior-NM. Han er i dag medlem i Fossum IF (Akershus skikrets). Han har vært engasjert som trener og oppmann i både Øvrevoll Hosle IL og Fossum IF.

Valgkomiteen har innstilt fire nye medlemmer til skistyret. 5 av 13 medlemmer vil være kvinner. I tillegg velges ansattes representant i styret senere.