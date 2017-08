Sirkus til folket

Søndag morgen norsk tid står en av tidenes beste boksere, Floyd Mayweather jr., i det ene hjørnet av ringen i Las Vegas. Ubeseiret gjennom 49 kamper som proff og med skuffer og skap fulle av VM-tittelbelter.

I det andre hjørnet står det en debutant. Nå er ikke Conor McGregor en helt tilfeldig fyr fra gata, men han har omtrent samme bokse-erfaring som en.

Ingen sportslig verdi

En verdensmester i boksing skal møte en verdensmester i MMA. Det har omtrent samme sportslige verdi som om en verdensmester i tennis skulle blitt utfordret på tennisbanen av en verdensmester i bordtennis. Bordtennisspilleren ville vel hatt omtrent like stor sjanse som en is i et barneselskap.

PENGEKAST: Under pressekonferansen i New York kastet Floyd Mayweather en seddelbunke i retning rivalen. Foto: Noah K. Murray / Reuters

De har holdt hverandre varme og bygd opp forventningene til denne kampen i årevis. Skittkastingen har vært helt uten grenser og ble toppet av en turne med pressekonferanser i sommer. Pressekonferansene var ikke for sarte sjeler, men de har helt sikkert bidratt til det som er målet med kampen – å tjene penger.

Mye penger.

Dårlig rykte

Både Mayweather, også kjent som «MoneyMay», og McGregor vet å spille på de riktige strengene. Ingen av dem er utpreget sympatiske typer. Mayweather har en historie med fengselsstraff for å ha slått en tidligere kjæreste. Han elsker å skryte av pengene sine og legger gjerne ut bilder av luksuslivet sitt.

De siste to årene har han på sosiale medier stort sett fokusert på «Girl Collection», et slags strippeklubb-konsept han driver. McGregor er neppe svigermors drøm han heller. En ting er den ekstremt aggressive oppførselen hans, det kan være et våpen i kampidrett. Noe helt annet er at han har kommet med rasistiske uttalelser på pressekonferansene.

Begge lever godt med et dårlig rykte. Det betyr bare at flere har lyst til å kjøpe billett til kampene deres – om ikke annet for å se dem få seg en på trynet.

SE NØYE PÅ DRESSEN: Stripene på McGregors dress er ikke vanlige striper... Foto: Gary A. Vasquez / Reuters

Taperen: bokseringen

Både Mayweather og McGregor kommer til å være vinnere økonomisk. I tillegg kommer blant annet TV-selskaper, rettighetseiere og underholdningsindustrien i Las Vegas til å sitte igjen som vinnere med penger i potten.

Taperen er boksingen. 16. september går det en ekte boksekamp i samme arena. Saul «Canelo» Alvarez og Gennady Golovkin gjør opp om ikke mindre enn fire VM-titler i mellomvekt. En åpen, rettferdig og spennende kamp – som dessverre drukner helt i «hypen» rundt helgas mismatch.

Svenske i VM-kamp på programmet

Er du en av dem som vil betale 500 kroner for å se, er det mest sportslig verdi i forkampene. Der skal blant andre svenske Badou Jack prøve å ta lett-tungvektstittelen i forbundet WBA fra Nathan Cleverly. Klarer han det, blir han første svenske som har tatt VM-tittel i to vektklasser.

Kan McGregor overraske – mot alle odds?

Det utenkelige kan selvfølgelig skje. Mayweather la egentlig opp for to år siden og han er 40 år gammel mot McGregors 29. Det er også mulig for en nybegynner å slå «hole in one» på golfbanen, men det skjer ikke ofte. Det skjer vel omtrent like ofte som en nybegynner slår en verdensmester i ringen i Las Vegas.