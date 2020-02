Det ble ansett som en drømmetrekning for Real Sociedad da det ble klart at Mirandés ble semifinalemotstander, men laget fra nivå to har slått ut store lag på veien til semifinalen.

Klubben som har slått ut Sevilla, Celta Vigo og Villareal på veien til semifinalen ga Martin Ødegaard og co en real konkurranse på Anoeta.

Ødegaard som ble hvilt i Real Sociedads 2-1 seier over Athletic Bilbao i helgen, til tross for at 21-åringen var friskmeldt, var tilbake i startoppstillingen i kveldens oppgjør mot Mirandés.

I Real Sociedads første semifinale siden 2014, skulle nordmannen igjen markere seg for de blå og hvit stripede.

Ødegaard ble matchvinner etter denne scoringen:

Martin Ødegaard hamrer inn 2-1

Ødegaard har vært i fantastisk form i den spanske cupen i år og har vært viktig for at Real Sociedad nå nærmer seg en finale. Med tre scoringer og tre målgivende på fire kamper er 21-åringen på god vei til å bli den store cuphelten for baskerne.

Torsdag kveld tok Ødegaard og Real Sociedad det første steget mot en ny cuptriumf. Sist gang klubben fra San Sebastián vant den spanske cupen var i 1987.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ødegaard-feil og revansj

Hjemmelaget fikk en drømmestart på kampen. Christian Portu ble felt i boksen etter bare 8 spilte minutter. Dommer Jesus Gil pekte kontant på straffemerket og Mikel Oyarzabal var iskald fra straffemerket. Mirandés-keeper Jesus Limones ble stående og hjemmelagets nummer 10 kunne trille ballen enkelt til side.

Mirandés kom seg tilbake etter det tidlige baklengsmålet og var hvassest i den andre delen av førsteomgangen, selv om de aldri kom til de store sjansene. Nivåforskjellen mellom lagene var ikke klar og «La Real» slet med å skape de store mulighetene.

Hjemmelagets spillere ble stadig mer frustrerte og Mirandés kunne utligne. Real Sociedads Igor Zubeldia spilte mot en møtende Martin Ødegaard. Nordmannen var ukonsentrert et lite øyeblikk og bortelagets Mickael Malsa brøt pasningen. Malsa fant spissen Matheus Aias foran mål som vendte opp og utlignet for Mirandés.

Men like etterpå skulle Ødegaard få en aldri så liten revansj. 21-åringen tok med seg ballen fra midtsirkelen og fyrte fra ca. 20 meter. Skuddet duppet og keeper Limones måtte gi retur.

Portu snappet opp returen, men Mirandés-keeperen leverte nok en kjemperedning. Returen havnet riktignok hos Ødegaard som dunket ballen tilbake i hjørnet den kom fra. Limones var utspilt og Real Sociedad tok tilbake ledelsen bare minutter etter utligningen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Går mot Basker-derby

Mirandés slet mer i andreomgang og hjemmelaget fikk kontroll på kampen. Ødegaard ble mer involvert i det offensive spillet, men nivå to-klubben holdt godt unna.

Nordmannen viste frem overblikket ved et par anledninger. Mikel Oyarzabal fikk muligheten til å sette sitt andre for kvelden, men kom ikke forbi Mirandés-keeper Limones da spanjolen prøvde å flikke ballen i mål.

Syv minutter før slutt satt Ødegaard opp Mikel Merino i god posisjon. Merino fikk aldri nok kontroll på ballen til å få til et hardt skudd og nok en sjanse var misbrukt for Real Sociedad.

Real Sociedad får en siste mulighet til å øke ledelsen før det andre oppgjøret. Men Limones hadde stengt buret for kvelden.

Dermed vant Real Sociedad 2-1 i semifinalens første oppgjør i den spanske cupen. Returoppgjøret spilles 4. mars.

I en eventuell finale kan det bli basker-derby i Sevilla 18. april. Athletic Bilbao vant 1-0 mot Granada i sin første semifinale tirsdag.