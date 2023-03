– For en leder hun er, kommenterte eksperten til DAZN.

Da hadde Maren Mjelde akkurat scoret på sin andre straffe på bare noen få minutter i kvartfinalen i Mesterligaen mot Lyon, og reddet Chelsea fra å ryke ut.

– Maren Mjelde fortjener en blomsterbukett. Å score på to straffer på rad under slikt press, oppsummerer Arsenal-legenden Ian Wright på Twitter med en applauderende emoji.

For det var den norske kapteinen som ble den store helten på Stamford Bridge.

AVGJØRENDE SPARK: Her setter Maren Mjelde inn sitt første straffespark. Foto: Adam Davy / AP

VAR-drama

For etter to fryktelig tamme ekstraomganger, eksploderte det på overtid på Stamford Bridge.

Lauren James tok ned en ball i feltet og utfordret Vicki Becho, som gikk for nære Chelsea-spilleren og felte James. Dommer vinket spillet videre, men fikk en kontrabeskjed på øret av VAR.

Til slutt ble Ivana Martincic sendt til skjermen, og da dømte hun straffe.

Der gjorde Mjelde ingen feil, og dunket ballen i krysset.

– Maren Mjelde er spesiell, skriver VM-vinner og tidligere lagvenninne Bethany England på Twitter.

Dermed gikk kampen til straffesparkkonkurranse.

JUBEL: Ann-Katrin Berger jubler foran supporterne etter å ha reddet det siste straffesparket. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Hegerberg sikker

Der var som sagt Mjelde sikker igjen, denne gangen i samme hjørnet, men lavt.

Ada Hegerberg ble byttet inn i pausen i ordinær tid, og var slet med å involvere seg i kampen. Helt frem til det 110. spilleminutt, da Norges stjernespiss dro seg fri på høyresiden, og la ballen inn foran mål.

Til slutt havnet ballen i beina til Sara Däbritz, som trodde der og da hun vant kampen for de regjerende mesterne.

I straffesparkkonkurransen var Hegerberg også avgjørende. Fra krittmerket var hun sikker og dunket ballen i mål.

Dessverre for Lyon hjalp det lite. For på det tiende straffesparket bommet Lindsey Horan, og dermed var Mesterligaeventyret slutt for Hegerberg og Lyon.

IKKE NOK: Ada Hegerbergs målgivende og straffescoring var ikke nok for Lyon. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Reiten matchvinner sist

Dette oppgjøret har vært preget av mange av de største navnene på det norske landslaget.

I det første oppgjøret var det Guro Reiten som ble matchvinner, da hun hamret inn en meget sterk borteseier til London-laget i Lyon.

Venstrekanten hadde ikke en like god kamp i dag, og slet med å treffe med innleggene sine. Etter spilte 90 minutter hadde hun bare truffet på 1 av 11 innlegg, og ble byttet ut da ekstraomgangene satt i gang.

Men det bryr hun seg trolig lite om, da en semifinale mot Barcelona og Caroline Graham Hansen venter.