Solskjær slapp med skrekken: – Vi må se ut som et lag igjen

– Vi må se ut som et lag, ropte United-manager Solskjær utover et publikumstomt Carrow Road etter at Norwich kom til en god skuddmulighet like før ordinær tid.

Da sto det 1–1 og Uniteds drøm om seier i FA-cupen levde farlig.

I en kamp hvor Manchester United ville spare sine stjernespillere, endte det med at Solskjærs menn måtte ut i ekstraomganger for å sikre avansementet til semifinale. I det 118. minutt avgjorde kaptein Harry Maguire kampen som endte 2-1.

– Sånn er cup-fotball. Spillet var ikke det beste, men jeg følte at vi holdt på ballen selv om vi ikke truet og skapte sjanser. Vi er strålende fornøyde med å ta oss videre til semifinalen, og så er det gøy at Harry Maguire scorer det avgjørende målet, sa Ole Gunnar Solskjær til BBC etter kampslutt.

Doven første omgang

United, som med sin sjetteplass i den engelske ligaen burde tatt føring fra start, sørget for en usedvanlig tam start på kvartfinalen i FA-cupen.

Etter hvilen våknet imidlertid Solskjærs menn. Etter to brente sjanser satt den endelig for rødtrøyene. Shaw slo inn mot Mata, men ballen spratt i stedet til tidligere Lyn-spiller Odion Ighalo som scorer sitt tredje FA Cup-mål. 1–0 til gjestene.

Tidligere Lyn-spiller Odion Ighalo satt Manchester United sitt eneste mål i ordinær spilletid. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

Solskjærs gjorde flere bytter etter 3–0 seieren over Sheffield United, stallen til kristiansunderen begynner å se svært bred ut når både Rashford, Pogba og Martial på benken fra start.

Selv med stjerner som Marcus Rashford byttet inn på banen klarer Norwich å utligne på hjemmebane. Todd Cantwell scoret på lekkert vis fra distanse og sørget for at lagene var like langt.

Direkte rødt kort

Norwich fikk et skudd for baugen da Timm Klose fikk direkte rødt kort. Vertene var inne i sin beste periode, og klarer ikke å opprettholde samme press.

Det ble en lang dag på jobb for lagene som har et tett kampprogram.

Tim Krul gjorde det vanskelig for United i andre ekstraomgang. Nederlenderen stenger buret fullstendig til tross for gode sjanser for rødtrøyene.

Kaptein Harry Maguire ble matchvinner i det 118 minutt, da han kastet seg frem og sørget for at gjestene vant 2–1.

