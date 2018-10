Røa–LSK Kvinner 3–3 (4-7 etter ekstraomganger)

– Det hadde vært moro å vise Lillestrøm hvordan det er å tape, sa Røa-trener Geir Nordby før semifinalestart mot storfavoritten.

For seriemesterne fra Lillestrøm har gått over et helt år uten å tape mot norsk motstand. Forrige tap kom i nettopp semifinalen i cupen, mot Vålerenga 30. september i fjor. Siden det har LSK Kvinner vunnet 25 strake kamper i Norge.

– Det verste vi kan gjøre

Men seriesekser Røa sjokkåpnet med scoring etter bare et drøyt minutt. De økte så til 2–0 etter 24 minutter, og bare 17 sekunder etter pause stod det 3–0.

VETERAN: Røas trener Geir Nordby. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Men så raknet det. LSK Kvinner hentet opp ledelsen, og etter målløse ekstraomganger, avgjorde de fra straffemerket.

– Det er en skandale at vi ikke klarer å holde det inn. Vi får skikkelige nerver, slutter å løpe og blir passive. Det er det verste vi kan gjøre mot gode lag, sier Nordby til NRK.

– Vi har tross alt gitt dem en god kamp, men så gikk det til hel**te til slutt, avslutter Røa-treneren.

Hos LSK var jubelen enorm etter at Røas Svava Rós Gudmundsdóttir bommet på det siste straffesparket.

– For et lag. Det går ikke an å beskrive dette med ord, for du må være en del av dette for å forstå det. Det var ikke god stemning i pausen, men vi kommer oss opp i ringene og vi er et bedre lag enn Røa. Sånn er det bare, sier LSKs storscorer Guro Reiten.

MÅLTYV: Guro Reiten scoret LSKs andre mål mot Røa. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Vi henter opp 3–0 på bortebane. Jeg er enormt stolt, slår Ingrid Moe Wold fast.

– Nesten så man ikke tror det

Røas andre scoring kom da keeper Kirvil Schau Odden spilte over hele banen mot Gudmundsdóttir. Sarah Suphellen feilet stort, og den islandske spissen gjorde ingen feil alene med Cecilie Fiskerstrand.

– Det er utrolig imponerende av Røa. De har funnet et perfekt tenningsnivå og har kriget mer. LSK skuffer, mente NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

Det blåste ganske kraftig på Oslo vest lørdag ettermiddag, og Røa hadde medvind i dobbelt forstand i den første omgangen.

– Å utnytte ytre fordeler er veldig bra, det er en ferdighet i seg selv, mente trener-Nordby.

– De er ikke maskiner selv om de har vunnet alle kampene i serien, understreket Odden med et smil.

Rebecka Holum gjorde alt selv på 3-0-målet, og LSKs forsvar stod stille og så på at ballen smøg seg inn ved stolpen.

– Det er nesten så man ikke tror det som skjer her, uttalte Christian Nilssen.

RASK SCORING: Røa økte til 3–0 bare 17 sekunder etter pause. Du trenger javascript for å se video. RASK SCORING: Røa økte til 3–0 bare 17 sekunder etter pause.

Opphenting og straffekonk

Da våknet LSK. Reduseringen kom under fem minutter senere, da Anja Sønstevold fikk drømmetreff fra distanse. Etter 67 minutter kranglet Guro Reiten inn lagets andre mål.

Det vanligvis så suverene norske laget fullførte opphentingen med fire minutter igjen av ordinær tid. Emilie Haavi la inn fra venstre og på bakerste stolpe headet Sophie Haug inn utligningen.

Dermed ble det ekstraomganger. De var fulle av nerver, men ikke scoringer og hvem som skulle til finalen måtte avgjøres fra straffemerket.

Der bommet Røa to ganger, og da er LSK Kvinner klare for sin fjerde cupfinale på fem år.

– Vi går aldri av banen uten å score og vi fikk som fortjent i dag, for vi har enorme sjanser utenom målene også. Det betyr mye at det blir cupfinale i år, sier Ingrid Moe Wold.

Søndag møtes Klepp og Sandviken i den andre semifinalen. Den vises på NRK1 klokken 15.00. Cupfinalen spilles 1. desember.