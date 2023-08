LSK hyller Viking-supportere etter braktapet: – Har aldri sett lignende

– Det var banemannen Terje Hveding, som har jobbet i LSK i ca. 30 år, som kom bort til meg og ba meg ta et bilde av bortetribunen. Han lar seg sjelden imponere av noe som helst. Det var 800 som ryddet etter seg. Det var helt rent og ryddig, noe han aldri hadde sett før, sier medie- og kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm, Morten Stokstad.

For selv om Lillestrøm tapte, og dermed også misset viktige poeng i medaljekampen i årets sesong, er de fulle av lovord om bortesupporterne.

– De lagde jo veldig bra stemning under kampen også. Det var veldig imponerende av dem i dag, sier Stokstad.

Fikk ideen etter VM i 2018

Lillestrøm la ut et bilde av bortefeltet på X (tidligere Twitter) etter kampen. Under meldingen får supporterne mange hyllester.

RYDDET: Slik så bortetribunen på Åråsen ut etter kampen. Foto: Lillestrøm Sportsklubb

– I løpet av sine 30 år i jobben har aldri LSKs banesjef opplevd maken: 800 Viking-supportere hadde med egne søppelposer og ryddet borteseksjonen før de forlot Åråsen. Applaus fra oss, takk for kampen – og gratulerer med tre poeng, skriver Lillestrøm i meldingen.

Bak rydde-initiativet står blant annet Kai-Morten Terning i supportergrupperingen Viking Oslo. Han forteller at ideen dukket opp da de så de japanske supporterne gjøre det samme under VM i fotball i Russland i 2018.

– Da var det noen av oss som tenkte at dette bør vi også gjøre. På stadionene i Norge er det frivillige som rydder. Hvorfor skal de gjøre det? Vi må la bortetribunen være så fin som da vi kom, sier Terning til NRK.

– Det er jo sånn det er på alle andre områder i samfunnet. Man kaster ikke fra seg ting ute. Man tar det med og kaster det i en søppelbøtte, legger han til.

Om skrytet fra Lillestrøm, sier han dette:

– Det er hyggelig med skryt. Jeg tenker det bør være inspirasjon til alle andre bortesupportere i Norge. Man skal ikke forvente at andre rydder opp etter seg. Man skal ta med seg det man har.

Håper flere tar etter

Mediesjefen i Lillestrøm er ikke i tvil om at oppførselen fortjener skryt.

MEDIESJEF: Morten Stokstad i Lillestrøm. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De er –ikke bare gode på banen i dag, men på tribunen også. Forhåpentligvis klarer man å sette et fokus på det her nå, gjennom det eksemplariske de gjorde her. Ingenting hadde vært bedre enn om dette ble et eksempel til etterfølgelse, sier Stokstad og fortsetter:

– Man kan jo ha et inntrykk av at det har vært noe trøbbel med hardbarkede bortesupportere opp gjennom årene. Men vi kan alle være enige om at dette var et meget godt initiativ.

Det var rundt 800 bortesupportere som kunne juble for seieren mot Lillestrøm. Og nå er Viking på annenplass på tabellen. Kun poengforskjell skiller dem fra serieleder Bodø/Glimt.

– Det er et antall som jeg aldri har opplevd. Jeg har vært på mange bortekamper på Åråsen, jeg har aldri opplevd 800 på bortetribunen der. Det er en optimisme på banen, men ikke minst på tribunen, sier Terning.