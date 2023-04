– Det var selvfølgelig veldig, veldig skuffende. Gratulerer til Sveits med tildelingen, sier Lise Klaveness til TV 2.

Det europeiske fotballforbundet har valgt å ikke tildele mesterskapet til de nordiske landene. I stedet er det Sveits som blir VM-vert i 2025.

Det opplyste UEFA-president Aleksander Ceferin på en pressekonferanse i Lisboa tirsdag.

– Det er selvfølgelig skuffende og vi synes selv at vi fortjente bedre, men vi vet at Sveits kommer til å levere et veldig godt mesterskap, sier Klaveness.

FOTBALLPRESIDENT: Lise Klaveness. Foto: Hanna Johre / NTB

– Vi ser tilbake på et beinhardt stykke arbeid for å sikre det beste budet på et nordisk mesterskap for kvinner. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med våre nordiske kolleger og nasjonale samarbeidspartnere. Naturligvis er vi skuffet, sier Jesper Møller, president i Det danske fotballforbundet (DBU), i en pressemelding.

Tre runder med omstemming

Det var tre runder med omstemning før UEFA landet på en vertsnasjon. I tillegg til Norden og Sveits, hadde også Polen og Frankrike søkt om å få mesterskapet.

I den første stemmerunden fikk Norden, Sveits og Polen fire stemmer hver, mens Frankrike bare fikk én og forsvant ut av konkurransen.

BUDBRINGER: Aleksander Ceferin er fotballpresident UEFA. Foto: AP

I runde to var det takk og farvel til Polen. Da fik Sveits seks stemmer, Norden fire og polakkene tre.

Da det hele skulle avgjøres i en duell mellom Norden og Sveits, ble det utklassingssifre. Alle som hadde stemt på Polen, stemte nå på Sveits, som dermed vant med ni mot fire stemmer mot Norden.

Brukte over én million på søknad

I Norge var det planlagt kamper på Ullevaal stadion i Oslo og Lerkendal stadion i Trondheim. Stockholm og Göteborg i Sverige, København og Odense i Danmark og Helsingfors og Tammerfors i Finland var de andre planlagte vertsbyene.

Yngve Haavik, som er kommunikasjonssjef i NFF, legger frem at Norges Fotballforbund (NFF) har brukt over en million kroner på søknaden til EM.

– NFF har brukt en plass mellom 1 million og 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer bruk av arbeidskraften til ansatte i NFF, sier Haavik til NRK.

Kunne blitt tredje gang

NFF har et hovedmål om å øke andelen jenter og kvinner i fotballen, både på og utenfor banen. I tillegg håpet de at et mesterskap på norsk jord ville inspirere og skape nye forbilder for unge.

– Et sluttspill på hjemmebane ville vært en enorm vitamininnsprøytning i arbeidet med å skape like muligheter for å nå sine drømmer på fotballbanen uavhengig av kjønn. Det arbeidet fortsetter likevel med uforminsket styrke, sier Klaveness i en pressemelding.

Sommeren 2022 var det England som var vertsnasjonen for fotball-EM. England slo Tyskland etter ekstraomganger foran 87.192 tilskuere på Wembley, et publikumsantall som satte rekord for antall tilskuere i en EM-kamp uansett kjønn.

STOR INTERESSE: Tilskuere strømmet til fotballstadionene og satte ny rekord i EM-finalen i 2022. Foto: Rui Vieira / AP

Mesterskapet i 2025 vil bli den 14. utgaven og åpningskampen vil være den 11. juni 2025.

Norge har to ganger tidligere vært offisiell EM-vert i fotball for kvinner. Det første mesterskapet ble holdt i 1987, mens det andre var delt med Sverige i 1997.