Lillestrøm-kollaps

Lillestrøm måtte vinne over Start for å beholde plassen i Eliteserien neste sesong etter å ha tapt 1-2 i Kristiansand i første oppgjør. Det så lyst ut for hjemmelaget som ledet 4-0 da det gjenstod et kvarter av kampen. Men seks drømmeminutter og tre mål av Martin Ramsland sendte Start opp til Eliteserien.

– Aldri vært med på noe liknende. Dette opplever man bare en gang i livet, sier Start-trener Joey Hardarson til NRK etter kampen.

Lillestrøm vant 4-3, men med 5-5 sammenlagt er det Start som får spille eliteserie neste sesong grunnet flere bortemål. Dermed mislykkes Tom Nordlie for femte gang i en kvalifisering, og LSK-treneren har aldri gått ut med et vinnende lag i en kvalifisering.

– Angsten griper oss. Da det ble 4-2 ble det fullstendig panikk utpå her, sier Nordlie til Eurosport.

Første nedrykk på 53 år

Tom Nordlie ble ansatt for å redde LSK fra nedrykk, og så ut til å lykkes lenge, men må da se laget rykke ned for første gang på 53 år.

– Det er bare tomt. Jeg må ta min del av ansvaret. LSK og jeg har satt oss i denne situasjonen. Det er bare å gratulere Start, sier Nordlie.

Frode Kippe har vært i Lillestrøm siden 2002, og fikk spille sluttminuttene av kampen, men klarte ikke å endre kampforløpet. Dermed må forsvarsveteranen avslutte karrieren med nedrykk.

– Det var blytungt. Den tyngste dagen i min tid. Det kommer til å svi en god stund framover, sier 41-åringen.

– Må bare beklage. Det var ikke sånn vi skulle avslutte sesongen, avslutter Kippe.

LSK-spillerne beskriver det som en forferdelig følelse.

– Det er klart alle er lei seg. Det er begravelse. Det er et ansvar vi som spillere må ta, sier Arnór Smárason

– Et mirakel

Den store helten, Martin Ramsland var naturlig nok i kjempehumør etter kampen.

– Det jeg har vært med på er helt utrolig. Fra den tyngste følelsen du kan ha på 0-4 til dette her, sier han med dansende lagkamerater rundt seg i garderoben.

HATTRICK-HELT: Martin Ramsland ble den store helten med tre mål på seks minutter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At laget slipper inn fire mål og taper kampen spiller ingen rolle.

– Hva går galt de første 75 minuttene? Det gir jeg blaffen i, sier spissen.

– Et mirakel. En fantastisk gjeng, legger Start-kaptein Erlend Segberg til.

– Surrealistisk

Dermed er Start tilbake i Eliteserien etter kun en sesong nede i førstedivisjon.

– Det er helt surrealistisk. Hele kampen var en krig. Dette er det hele laget har ventet på, hele byen, sier Espen Berger.

Styreleder Christoffer Langland forteller hvor viktig det er for klubben og for byen at Start skal spille på Norges øverste nivå.

– For byen og laget betyr det alt. Forhåpentligvis skal vi klare å etablere klubben i eliteserien.

Med 10-15 millioner ekstra i klubbkassa håper Langland på å holde Start i Eliteserien i lang tid fremover.

– Jeg håper det er siste gang Start rykker opp på lenge.

Drømmeåpning for Lillestrøm

Statistikken var ikke lys for noen av lagene. Lillestrøm hadde ikke vunnet noen av sine 12 siste kamper, mens Start ikke hadde vunnet mot Lillestrøm på Åråsen siden våren 1993.

Klokka hadde knapt passert ett minutt da LSK-back Simen Kind Mikalsen dro til med et langskudd fra 17-meter. Skuddet gikk mellom beina på en Start-forsvarer og inn ved borterste stople. Start-målvakt Jonas Deumeland fikk en berøring på ballen, men det var ikke nok til å hindre scoring.

DRØMMESTART: Venstreback Simen Kind Mikalsen sørget for at LSK fikk en drømmeåpning på kampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dermed var det Start som måtte ha scoring for å spille eliteseriefotball i 2020. Vondt ble verre for sørlendingene da Start-forsvarer Damion Lowe headet ballen i eget mål etter 21 minutter. LSK fant Thomas Lehne Olsens på bakerste stolpe med et innlegg, spissen headet ballen inn mot mål da Lowes klareringsforsøk sendte ballen i eget nett.

– Overkjøring. Lillestrøm vant alt av dueller i førsteomgang, sa NRKs fotballekspert Morten Skjønsberg da kampen var halvspilt.

Dominansen fortsatte

Start sendte mange mann opp i starten av andreomgang i et forsøk å få en redusering, det utnyttet Lillestrøm allerede tre minutter ut i omgangen. LSK kontret og da Daniel Gustafsson fikk ballen inne i 16-meteren alene med keeper gjorde svensken ingen feil. 3-0 til LSK og de håpefulle Start-supporterne begynte å innse at det ikke ville bli eliteseriespill neste sesong.

FULL JUBEL: Lillestrøm-spillerne kastet seg over Aleksander Melgalvis da han satte inn 4-0. Hjemmefansen samlet seg over rekkverket med reklameskilt like bak. Det tålte ikke metallet som ble bøyd og reklameskiltene gikk i bakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lillestrøm hadde full kontroll på kampen og Aleksander Melgalvis la på til 4-0 etter 60 minutter. Da klarte ikke Lillestrøm-fansen å holde tilbake jubelen, og flere supportere veltet over et rekkverk med reklameskilt som måtte gi etter for all vekten.

Lillestrøm-kollaps

Start fikk en scoring da Martin Ramsland reduserte med en heading 15 minutter før slutt, og det vekket Kristiansand-laget. For samme mann bidro med ny scoring bare tre minutter senere da han løftet ballen over keeper fra skrått hold.

Det satte virkelig fyr på kampen, og sørlendingene trengte bare en scoring til for å sende Lillestrøm ned for første gang på 53 år.

Det fikk de også da Martin Ramsland satt sin tredje på seks minutter. Fra skrått hold løftet han igjen ballen over keeper og sendte bortefansen til himmels.

VANVITTIG SNU OPERASJON: Erlend Segberg feirer at Start skal spille i Eliteserien neste sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Eliteserien 2020 - Vi kommer, sier Mathias Bringaker.