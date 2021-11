Landslagstreneren har allerede beklaget til utøverne – varsler bråk rundt OL-uttaket

Fire løpere på hver øvelse. Totalt åtte i troppen. Det er kvoten Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen har å forholde seg til når de skal bli enige om herrelangrennstroppen til OL i Beijing.

Det trangeste nåløyet i moderne tid.

Landslagsledelsen ønsker dessuten å ha mest mulig av troppen klar så tidlig som mulig, for å kunne optimale forberedelsene til de spesielle konkurransene på 1800 meters høyde i Kina.

Kvalifiseringen starter for fullt i Ruka denne helga, og om bare et par uker skal store deler av kabalen være lagt.

Nå gjør snømangelen på Lillehammer det hele enda vanskeligere. Neste helg skulle det ha vært en knalltøff 30 km fellesstart med skibytte i verdenscupen i OL-byen ved Mjøsa. Nå er distansen endret til 15 km intervallstart i fristil, i en adskillig lettere løypetrasé.

Mer skjønn, mer bråk

– Det betyr at et av de desidert beste uttaksrennene jeg hadde blir endret til noe som kanskje ikke er så viktig. Så sånn sett detter det bort et offentlig uttalt veldig viktig uttaksrenn, konstaterer distansetrener Nossum overfor NRK.

MERITTERT: Emil Iversen tror ikke navnet hjelper ham til OL. Det kan derimot merittlista gjøre. Foto: Torstein Bøe / NTB

Løpet på Lillehammer var i utgangspunktet det eneste løpet over 15 kilometer før OL-uttaket. Nå blir det i stedet ingen.

– Blir det lettere å ta ut laget når mer er overlatt til ditt skjønn?

– Det kan bli lettere, men jeg personlig synes jo det er vanskeligere å ta ut bare basert på skjønn, jeg liker jo å ha noen fakta på bordet. Det får jeg ikke denne gangen, og sånn sett kan det bli mer bråk omkring uttak, fordi det blir så mye skjønn i det, konstaterer Nossum.

Han har allerede snakket med utøverne om situasjonen.

– Jeg har sagt til mine utøvere at jeg beklager det, men noen må ta avgjørelsen på et tidspunkt. Da er det dette som er realitetene. Så får vi gjøre det beste ut av det, sier han til NRK.

– Vanskelig å argumentere imot

Nossum bekrefter at han ønsker å gi flere løpere OL-billett allerede etter den tredje verdenscuphelga i Davos.

– Jeg tror på ingen måte at en hel tropp er tatt ut etter Davos, men det er helt sikkert at enkelte allerede da har begynt å få klarsignal, sier landslagstreneren.

Lørdag gås OL-distansen 15 km klassisk i Ruka. Blant dem som har planer om å sikre seg OL-billett allerede da, er den regjerende verdensmesteren på femmil, Emil Iversen.

På de andre OL-distansene må også han trolig støtte seg på Nossums skjønn.

– Vi er nok noen løpere som står veldig likt. Det er ikke noen fordel at jeg heter Emil Iversen. Men god form i VM i fjor, det taler til min fordel. Det kan bety mye å ha hatt et bra mesterskap sist, sier Iversen, som påpeker at han ikke alltid har hatt gode mesterskap å vise til.

Samtidig skjønner Iversen hva Nossum snakker om når han varsler at det kan bli bråk.

– Når uttaket blir mer basert på skjønn, så er det vanskeligere å argumentere imot. Da kan Eirik si at «jeg tar med disse fire fordi jeg har mest tro på dem», påpeker han.

ENORM BREDDE: Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen sikret norsk trippel på 15-kilometeren i VM. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Åtte tok medalje i VM

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn ser utfordringen Nossum og landslagsledelsen har fått.

– Det største hodebryet det skaper, er at vi ikke får en eneste skiatlon eller langt løp i fri teknikk. Da blir beslutningsgrunnlaget for å ta ut riktig lag svekket. Da må man i stor grad bruke skjønn. Tidligere meritter vektes inn. Men også formutvikling og eventuell utvikling i stilarter, påpeker han.

I VM i Oberstdorf i februar/mars, fikk altså Norge tre individuelle verdensmestere: Iversen (50 km), Hans Christer Holund (15 km) og Johannes Høsflot Klæbo (sprint).

De tre hadde med seg Pål Golberg på laget som tok gull i stafett.

Simen Hegstad Krüger tok tre individuelle medaljer uten å komme med på stafettlaget. Harald Østberg Amundsen tok bronse på 15 km, men gikk heller ikke stafetten.

Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl tok medaljene bak Klæbo på VM-sprinten.

Norge hadde med andre ord åtte medaljevinnere, identisk med det totale antallet løpere som får reise til Beijing.