I kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink i OBOS-ligaen mandag, så det ut til at Emil Pálsson kollapset på banen etter tolv minutter spilt.

Ambulansepersonell var kjapt på stedet for å gi spilleren behandling. TV-kameraene gikk til stort bilde, og dommeren besluttet at spillerne på de to lagene skulle gå i garderoben.

Deretter ble spilleren som kollapset fraktet av banen av ambulansepersonellet.

Ifølge VG var Pálsson ved bevissthet da han ble fraktet til ambulansen.

– Status er at han var bevisst på vei inn i ambulansetransporten. Han blir antageligvis fraktet til Haukeland sykehus, sier kampdelegat Hans Lokøy til VG.

Ifølge Sogn Avis ble det tilkallet luftambulanse klokken 18.25. Publikum fikk også beskjed om å trekke inn fra tribunen. Samme avis melder nå at kampen er avlyst.

Klokken 18.54 har luftambulansen ankommet stadion.

Bare minutter tidligere hadde Sogndal gått opp i ledelsen etter scoring av Steffen Skålevik.

Kampen er ennå ikke i gang igjen.

Fotballekspert Lars Tjærnås er preget av situasjonen i Sogndal.

– Fotball blir fryktelig fattig og uviktig når slike ting skjer som i Sogndal, skriver han.

Hentet i sommer

Pálsson kom til Sogndal i sommer, på en låneavtale fra Sarpsborg 08. 21-åringen spilte sin ellevte kamp for Sogndal i kveld.

Islendingen har spilt både Mesterliga- og Europaligakamper for FH Hafnarfjördur. Han ankom Norge og Sandefjord i 2018, og spilte 50 kamper for de blåkledde.

Han har også spilt på det islandske landslaget under Lars Lagerbäck.