Lægreids drømmerenn ødela for Bø: – Drittlei skytingen din

Ledet i Lahti - Lindvik ble nummer fire

Marius Lindvik ledet etter første omgang i Lahti og var i posisjon til å ta sin første verdenscupseier siden 27. mars 2022.

Men i 2. omgang falt han tilbake og landet på 121,5 meter. Det holdt ikke mot flere av konkurrentene som hadde vartet opp med klassehopp. Det førte til at Lindvik ble nummer fire, 3,4 poeng fra pallplass.

– Selvfølgelig er det litt surt å dette akkurat utenfor pallen etter en solid førsteomgang. Men 4. plass er jeg egentlig ganske fornøyd med, sier Lindvik til NRK.

Lindvik ble sittende lenge på bommen som siste hopper, fordi vinden varierte nedover i bakken.

- Det blåste bra på toppen, men jeg visste ikke hva som skjedde nedi bakken, sier Lindvik.

Han sier at han kjapt fikk ristet av seg skuffelsen etter hoppet og at det egentlig var en bra dag for ham.

– Det var synd. Det var veldig nær å bli en kjempedag, sier Viaplay-ekspert Andreas Stjernen.

Stjernen mente det var greit sende ut Lindvik ettersom vindforholdene var innenfor den såkalte «korridoren», for å slippe ut hopperne.

Slovenske Lovro Kos vant rennet etter å ha klemt til med 134 meter i 2. omgang.

Han vant foran tyske Andreas Wellinger og japanske Ryoyu Kobayashi.

Johann André Forfang ble nummer seks etter å ha hoppet seg opp fra 16. plass. Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer ni.

– Jeg var ganske skuffet etter første omgang, men det endte godt, sier Forfang etter rennet.

En som derimot var skuffet var Halvor Egner Granerud. Han ble til slutt nummer 19. Da han møtte NRK kom han med et revnet startnummer.

– Jeg var litt irritert, så raknet jeg litt. Det var ikke mer enn det, sier Granerud til NRK om hvordan startnummeret revnet.

Han karakteriserte det hele som «skuffelse».