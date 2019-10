Jakob Ingebrigtsen løp inn til sterke 3.31.70 i VM-finalen på 1500 meter i Doha. Likevel holdt det ikke til medalje, og 19-åringen måtte ta til takke med en fjerdeplass han selv var veldig skuffet over.

– Han føler nok han underpresterer i forhold til de han møter, for det er folk han skal slå 99 av 100 dager på banen, uansett hva han har gjort i forkant. Ikke nummer én (Timothy Cheruiyot), men han taper for folk som han ikke i sin villeste fantasi ville tape for her i dag, sa Gjert Ingebrigtsen umiddelbart til NRK etter løpet.

Han sikter til de som tok andre- og tredjeplassen. Taoufik Makhloufi fra Algerie sikret sølvet, mens Marcin Lewandowski løp inn til bronse. Makhloufi gjorde comeback på 1500 meter i august etter å ha hatt en pause fra løpingen siden 2016. Han løp inn til sesongbeste i VM-finalen, og har ikke deltatt i noen Diamond League-stevner i år.

Lewandowski klinket til med personlig rekord i VM-finalen og slo sin tidligere bestetid med et halvt sekund.

– Spinn, hakkende gale

Gjert var veldig tydelig på at han er stolt av Jakob og hans prestasjoner, og at han er godt fornøyd med en fjerde- og femteplass i VM.

Det han ikke virker å være fornøyd med, er at sølvet og bronsen gikk til to løpere som Jakob vanligvis ville slått.

– Alle kan jo se at dette er spinn, hakkende gale, sa han til NRK uten å ville utdype.

Senere i intervjuet sa han:

– Det er tett i toppen og det popper opp folk som ikke har vært i nærheten av noe tilsvarende tidligere.

– Når vi har Diamond League, hvor er de da?, sa Gjert og la til at det var akkurat den pallen han hadde «fryktet» på forhånd.

Sier han ikke mistenker doping

I pressesonen etter løpet ble Gjert konfrontert med de kryptiske uttalelsene som ble sendt på NRKs livesending.

– Synes du de (Makhloufi og Lewandowski) løper mistenkelig fort?

– Det kan hende de har satset på VM og at det er det store. Det har ikke vi gjort.

– Mistenker du doping?

– Nei, det gjør jeg ikke. Trenger du mitt resonnement? Kan du ikke resonnere selv? Har du sett resultatliste? Da kan du resonnere deg frem til det, sa Gjert til journalisten som spurte ham om han mistenker doping.

Jakob vil ikke forsvare Gjerts uttalelser

Jakob selv var veldig skuffet over å ikke ha fått med seg noen medaljer fra VM, og sa blant annet at om han hadde visst det på forhånd, hadde han ikke giddet å stille i mesterskapet.

– Jeg visste at man er på forskjellige nivå. Det er ikke trylling man driver med. Det er en realitet hvor gode folk er. Det er uten tvil at jeg underpresterer i dette mesterskapet, sa han om å bli slått av Makhloufi og Lewandowski.

På spørsmål om han synes de foran ham løp mistenkelig fort, svarte han at ikke visste det.

– Gjert sier at her er det noe galt. Syns du det er noe galt med det de tre foran deg leverer?

– Det er det ikke opp til meg å mene noe om.

– Han mente det, da?

– Jeg står ikke og forsvarer noe Gjert sier noen gang, noe som helst sted.

Mener erfaring ble avgjørende

Selv synes ikke sølvvinner Makhloufi det er spesielt at han slår Jakob Ingebrigtsen i VM-finalen, selv om Ingebrigtsen er rangert som nummer to i verden, mens han selv ikke har løpt nok i år til å være på verdensrangeringen.

– Jeg har allerede tre medaljer, er 31 år og har mer erfaring enn han, sa han.

Når Makhloufi blir spurt om hvordan han har forberedt seg til mesterskapet, forteller han at han har kjørt sitt eget opplegg med treneren og derfor ikke prioritert Diamond League.

Også bronsevinner Lewandowski, som er rangert som nummer åtte i verden på 1500 meter, påpeker at han er veldig sterk i mesterskapssammenheng, og ikke overrasket over at han slår Jakob.

– Det er totalt annerledes å vinne Diamond League enn å vinne i et mesterskap. Det burde de vite. Jeg vet at jeg er en mesterskapsmann. Jeg er veldig erfaren, jeg har vært på denne scenen i mange år allerede og jeg har vært i mange finaler.

– Jakob er fortsatt veldig ung. Han har en stor fremtid, men han må vente på VM-medaljen, la polakken til.