Johannes Høsflot Klæbo har bestemt seg for å bli værende på sprintlandslaget. Finn-Hågen Krogh har bestemt seg for å gå tilbake til sprintlandslaget.

I kulissene åpner Petter Northug for et comeback på landslaget, og da helst sprintlandslaget.

Dermed kan Norges ankermenn fra VM-stafetten i Falun (2015), VM-stafetten i Lahti (2017) og OL-stafetten i Pyeongchang samles på ett lag under Arild Monsens ledelse.

Landslagssjef Vidar Løfshus bestemmer. Han ønsker ennå ikke å kommentere Northugs kandidatur ut over at han har hatt samtaler med Northug.

– Hjertelig velkommen

Finn-Hågen Krogh er derimot ikke i tvil om at det bør være plass for Northug

– Ja, jeg håper det, sier han til NRK.

Og utdyper:

– Jeg har forstått at det er litt forhandlinger på gang, så jeg håper det. Jeg tror det er den beste muligheten for Petter for å komme tilbake. Hvis han sliter med motivasjonen, så er det å bli dratt litt med av et lag det beste. Han er hjertelig velkommen, sier Krogh.

Han har fått med seg at Northug, som fortsatt skal være i tenkeboksen rundt videre satsing, har skaffet seg egen rulleskimølle hjemme på Byåsen.

– Ser du på det som et tegn på at han fortsetter?

– Det er vel 40-årskrisetegn, egentlig. Det var ikke noe godt tegn. Man skal helst være ute og trene i mine øyne, sier Krogh med et smil.

NYTT ARBEIDSREDSKAP: Fra sin nye rulleskimølle, verdt over en halv million, kan Petter Northug trene og se fotball samtidig. Foto: Scanpix/Petter Northug

– En fyr jeg kan lære masse av

– Han er vel ikke helt 40 ennå, men kanskje det er 30-årskrisa, som det ser ut nå, sier Johannes Høsflot Klæbo om 32-åringen Northug.

Han utelukker riktig nok ikke muligheten for selv å skaffe seg lignende utstyr.

– Jeg har vel vurdert litt forskjellig, men det er ikke plass til alt i huset til mamma og pappa ennå. Jeg tror jeg måtte byttet bort Playstation og TV, og det er uaktuelt ennå, konstaterer han overfor NRK.

Men i likhet med Krogh, er Klæbo – som stilte med «Make Northug Great Again» på capsen under idrettsgallaen – positiv til Northug på landslaget.

– Hvis han ønsker å komme tilbake, spør om hjelp eller vil være med og bidra, så selvfølgelig. Han er en fyr jeg kan lære masse av, og forhåpentligvis kan ha lære noe av meg. Jeg skal være åpen for det, sier Klæbo

Torsdag møtes alle tre til kamp om NM-gull i lagsprint. I NM, som i resten av sesongen, har Klæbo de sterkeste kortene på hånda.