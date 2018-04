Denne rulleskimølla sier det meste om hva Northug tenker

Noen ganger kan et bilde si mer enn tusen ord.

Ved bagasjebåndet på flyplassen i Alta i ettermiddag, var det siste bildet Petter Northug hadde lagt ut på Instagram det store samtaleemnet blant skiløpere på vei til NM.

Foto: Petter Northug

I sitt eget hjem på Byåsen, med utsikt til fotballbanen på Dalgård, har Petter Northug installert en rulleskimølle til en verdi av minst en kvart million kroner.

– Du legger ikke opp når du kjøper deg egen rulleskimølle, vet du, sier en av skiløperne.

Sent onsdag kveld kommer Petter Northug til Alta. Torsdag går han lagsprinten i NM sammen med lillebror Even.

Snakket med landslagssjefen

Det kan bli hans siste løp på toppnivå.

Men investeringen i egen rulleskimølle er bare det siste tydelige tegnet på at Petter Northug har lyst til å vise at han nok en gang kan reise seg fra en stor nedtur, som den siste sesongen unektelig har vært.

Adresseavisen avslører i dag at Northug hadde en samtale med landslagssjef Vidar Løfshus før påske.

– Jeg har en dialog med Petter om satsing mot neste sesong og evaluering av sist sesong, utover det har jeg ingen kommentarer, sier Løfshus til avisen.

Selv er Petter Northug foreløpig helt taus om framtida verbalt, samtidig som han altså kommer med et meget tydelig hint på et sosialt medium.

Også manager Are Sørum Langås er taus.

MÅ FINNE TONEN: At Petter Northug og Vidar Løfshus begynner å snakke språk, kan være avgjørende for Northugs framtid. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Må på lag for å få gå

Trolig er det Vidar Løfshus som sitter på nøkkelen til Northugs framtid.

Og situasjonen rundt Northug ser nå ut til å være fullstendig snudd på hodet.

Siden 2013 har Northug stått utenfor landslaget, og bruddet skapte i flere år en voldsom støy. Etter en lang rekke konflikter mellom Northug og skiforbundet, virket det helt usannsynlig at Northug skulle snu.

Men Northugs erfaring fra de siste årene er at det kan være helt nødvendig å være på landslaget for å få gå verdenscup for Norge. Og skal man til mesterskap, må man gå verdenscup.

Etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) i 2016 kuttet deltakerkvoten til de største nasjonene i verdenscupen, har landslagsledelsen med all tydelighet vist at løpere som er på landslaget gjennom hele sesongen blir prioritert når det er jevnt om de siste plassene.

Slik havnet Petter Northug utenfor både verdenscupåpningen i Ruka og Tour de Ski denne vinteren. Det siste skal nesten ha tatt motet fra Northug, som fortsatt mener han kunne hevdet seg i OL om han hadde fått gå Tour de Ski.

I stedet meldte han seg til slutt selv ut av OL-diskusjonen.

Nye tider

Som følge av disse uttakene, har Northug og hans personlige støtteapparat også denne vinteren hatt sine konflikter med landslagsledelsen.

Når det nå likevel virker som Northug ønsker å snu, handler det etter det NRK vet også om at 32-åringen oppfatter landslagsopplegget har endret seg på flere av de punktene han var misfornøyd med.

Inntrykket i Northug-leiren skal være at landslagsløpernes markedsaktiviteter i regi av skiforbundet er mye bedre regulert enn de var for fem år siden.

Northug har også sett at løpere som Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo har fått skreddersydde treningsopplegg innenfor landslagsrammene.

Av trenerne i landslagsapparatet, har Petter Northug størst tillit til Arild Monsen. Det kan bety at en plass på sprintlandslaget i øyeblikket står høyt på lista.

Der er også Johannes Høsflot Klæbo. Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen, to løpere Petter Northug trives meget godt sammen med, kan også havne der.

Dessuten ser det ut til at Petter Northugs personlige sponsor Coop også går inn som sponsor for Norges skiforbund. Dermed er også alle kommersielle barrierer ryddet av veien for et eventuelt landslagscomeback.

Har Løfshus plass?

Dermed er det egentlig bare to spørsmål som gjenstår.

For det første om Petter Northug er hundre prosent sikker på at han er motivert for å satse mot VM i Seefeld.

Og for det andre om Vidar Løfshus finner en plass til ham på et av landslagene. Det er ikke gitt etter en sesong der Northug bare gikk ett verdenscuprenn (31. plass i sprinten på Lillehammer).

Under verdenscupavslutningen i Falun sa Emil Iversen til NRK at Northug burde ringe Vidar Løfshus og be på sine knær om en landslagsplass.

Det er ingen grunn til å tro at Northug har dratt det så langt. Men det er altså dialog.

Med Northugs merittliste er det kanskje grunn til å tro at Løfshus finner en ledig landslagsplass om han tror Northug er villig til å innrette seg.

Kanskje hjelper Petter Northug oss med å bli enda litt klokere etter torsdagens NM-løp?