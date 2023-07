Etter kun ett minutts spill satte Eric Kitolano tonen for resten av eliteseriekampen mellom Vålerenga og Molde.

Onsdag denne uken kom sjokknyheten om at Geir Bakke gikk fra trenerrollen i Lillestrøm til erkerivalen i Oslo.

I hans trenerdebut i blått ble han bokstavelig talt servert en kalddusj av de sjeldne.

– Det ble alt annet enn positivt. Alt annet enn vi hadde sett for oss. Vi ønsket å gå ut høyt og være tøffe i trynet, det fikk vi svi for, sier en skuffa Vegar Eggen Hedenstad til NRK etter kampen.

PANGSTART: Eric Kitolano sendte Molde til himmels etter ett minutts spill. Foto: NTB

Verre og verre

Før hvilen ledet bortelaget hele 3–0 på Intility Arena i Oslo.

Det var klasseforskjell da regjerende seriemester Molde gjestet hovedstaden lørdag kveld.

Kristoffer Haugen doblet Moldes ledelse etter 41 minutter og Kristian Eriksen satte 3–0 etter vakkert lagspill få minutter senere.

JUBEL: Kristian Eriksen satte ballen i mål på vakkert vis på forsøk nummer to. Foto: NTB

En klønete Petter Strand forårsaket straffe til Molde ti minutter ut i andre omgang da ballen gikk opp i armen hans.

Emil Breivik var sikker i sin sak og sendte bortelaget i en firemåls ledelse.

En fortvilet Bakke forsøkte noen spillerbytter knappe kvarteret før slutt, men til ingen nytte.

SKUFFA: Geir Bakke var ikke fornøyd etter lørdagens møte mot Molde. Foto: NTB

Det burde stått 5–0 da det gjensto fem minutter av ordinær spilletid, men Veton Berisha presterte å bomme på åpent mål. Kampen endte derfor 4-0, og Vålerenga er farlig nær bunnsjiktet av tabellen på en 13.-plass.

Molde har etablert seg på motsatt side av tabellen og ligger på tredjeplass, ett poeng bak tabelltoer Tromsø.

Lørdagens lille trøst for hjemmefansen ble Christian Dahle Borchgrevinks comeback på banen etter et 18 måneders skademareritt. Eirik Ulland Andersen, som har slitt med skade siden i fjor, var også tilbake for Molde.