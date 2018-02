Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kramer gikk slukøret inn på tiden 13.01.02 og havnet på en svært overraskende sjetteplass på 10 000-meteren i Pyeongchang.

– Jeg kom aldri inn i flytsonen og følte egentlig det var ganske tøft. Jeg klarte aldri å presse ned rundetidene, sa Kramer til Eurosport etter løpet, og la til at han ikke har bestemt om han gir 10 000 meter et nytt forsøk i OL om fire år. Da vil han i så fall være 35 år.

Ted-Jan Bloemen ble olympisk mester på 10 000-meteren. Canadieren satte i tillegg ny olympisk rekord med 12.39,77.

Resultatet til Kramer er uten tvil en av OLs største «skreller» så langt i mesterskapet.

Nederlenderen manglet det prestisjefulle gullet på den lengste skøytedistansen etter å ha misset både i Sotsji i 2014 og Vancouver i 2010.

SEIER: Ted-Jan Bloemen ble olympisk mester på 10 000-meteren. Foto: John Locher / AP

– Halvt skøyteløp

31-åringen ble disket i 2010-OL da han gikk i feil bane etter at treneren Gerard Kemkers ropte at han skulle gå til indre bane. Og i 2014 måtte han nøye seg med sølv.

– Dette var helt spesielt. Bergsma og Bloemen leverer to vanvittige skøyeløp. Derfor hadde vi forventet at den store mesteren hadde levert, men det ble et halvt skøyteløp før han gav opp, sier NRKs skøyteekspert Even Wetten.

Ted-Jan Bloemen gikk et fantomløp og satte olympisk rekord i nest siste par. Jorrit Bergsma fra Nederland tok sølvmedaljen med tiden 12.41,98, mens italienske Nicola Tumolero tok bronsen med 12.54,32.

TØFT: Håvard Bøkko fikk det tøft på 10 000-meteren i OL. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Tøft for Bøkko

Håvard Bøkko fikk det som ventet tøft på distansen. Han gikk i par med canadiske Jordan Belchos og ble slått klart. Han gikk inn til 13.17,47 og endte nest sist av de 12 løperne.

– Vi hadde vel ikke noen voldsom ambisjon, verken jeg eller Sondre (Skarli, landslagstrener). Jeg visste at jeg ville komme nederst eller nest nederst på resultatlista. Men vi hadde en plass, og da syntes alle at vi burde stille med en løper. Det sto mellom meg og Simen (Spieler Nilsen), men da jeg trynet for en drøy uke siden ble det ganske klart at det ble meg, sier han til NTB.

Vraket

Bøkko hadde et håp om å få gå lagtempoen i OL, men trener Sondre Skarli bekrefter overfor NRK at Hol-væringen ikke er inne på laget.

– Vi har tre som per dags dato er bedre enn ham nå. Han er reserve på lagtempoen, så får vi se om det er plass til ham, men i utgangspunktet er han reserve, sier Skarli til NRK.

Dermed utgjør trolig Sindre Henriksen, Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen det norske laget.