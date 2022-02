Korona påvist på norsk OL-fly

Lorentzen står over testløp

Håvard Lorentzen står over det planlagte testløpet han skulle gå på OL-isen onsdag 2. februar. Grunnen er at han fortsatt sliter med en ryggskade som har plaget han store deler av vinteren. Han forteller at han har et problem nede i ryggen som gjør at han ikke får tråkka til maksimalt.

– Jeg må hvile ryggen litt til, knekke den opp og få massasje. Så skal jeg prøve et testløp på lørdag, sier Lorentzen til NRK etter istrening i OL-hallen i Beijing tirsdag.

Lorentzen, som er regjerende mester på 500-meter, skal først i aksjon 12. februar. Da er det nettopp den distansen som står på programmet.

– Jeg har formen inne, og er ikke særlig bekymra for ryggen, sier Lorentzen med et lurt smil bak maska.