Kopierte nervedramaet fra i fjor: AaFK rystet av 3. divisjonslaget Herd

– Jeg begynner nesten å lure. Men heldigvis er vi videre.

Slik svarer Aalesund-trener Trond Fredriksen på spørsmålet om hva som gjør at de igjen får trøbbel mot lillebror Herd.

AALESUND-TRENER: Trond Fredriksen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

3. divisjonsklubben har nemlig til vane å sjokkere Aalesund i cupen – og årets lokaloppgjør i den første runden ble nærmest en reprise av fjoråret.

I onsdagens kamp lå Aalesund under med to mot Herd, men vant til slutt oppgjøret 5–3 etter ekstraomganger. I fjor måtte også Aalesund ut i spillerforening da de til slutt vant 4–3 i andre NM-runde.

Imponert over Herd

– Vi er bedre i dag enn vi var i fjor. I dag scorer de på to av tre målsjanser, mens vi har sju-åtte og ikke klarer å score. All ære til Herd. De «fighter», står på og skaper en fantastisk cupkamp for tilskuerne, men ikke for oss, sier Fredriksen til NRK.

Onsdagens cupoppgjør på Amfi Moa Stadion ble et nervedrama av de sjeldne etter at det sto likt etter ordinær tid, men det var Aalesund som orket mest og avgjorde kampen etter tre scoringer i løpet av ekstra omgangene.

SCORING: Her setter Herd inn deres andre scoring mot Aalesund. Du trenger javascript for å se video. SCORING: Her setter Herd inn deres andre scoring mot Aalesund.

Herd sjokkåpnet

Selv om det ble Aafk-seier fikk likevel trener Trond Fredriksen mye å tenke over etter cupdramaet. Ettersom de fikk en halvtime ekstra i beina dro spillerne rett til eget treningsfelt for å forberede seg til søndagens eliteseriekamp mot Tromsø.

– Vi hiver oss i bussen til stadion nå. Der har vi det vi trenger for å starte restitusjonen allerede nå. Det er ikke ideelt, men det blir viktig for oss. Vi må bare finne oss i det – det er vi som satte oss selv i denne posisjonen. Vi må takle det. Det er heldigvis fortsatt noen dager igjen til Tromsø-kampen, sier Fredriksen.

Han fikk se at Herd sjokkerte mannskapet hans fra første spark på ballen. Vertene tok ledelsen med Christoffer Rekdal allerede etter ni minutter av kampen.

En corner ble slått inn i feltet, en Herd-spiller fikk hodet på ballen og sendte den rett videre til Rekdal, som satte den sikkert i mål på hodet.

Og vertene var på ingen måte ferdig. Like før pause doblet Bendik Bigseth Mathiesen ledelsen – mot spillets gang – etter en nydelig lobb.

Rundt banen jublet sjokkskadde tilskuere, som håpet på en revansje etter fjorårets bitre tap mot storebror Aalesund. Men dessverre for Herd og hjemmepublikummet, brukte Aalesund pausen godt og gikk rett i strupen på vertene.

Scoret tre i ekstra omgangene

Gjestene slo tilbake i løpet av 10 effektiver minutter i andre omgang etter scoringer av Mustafa Abdellaoue og Sondre Brunstad Fet.

Og da kampen gikk over i ekstraomganger scoret Aalesund to kjappe mål, før vertene skapte ny spenning etter en redusering av Ingolfur Örn Kristjansson 112 minuttet.

Men i det 120. minuttet satte Lars Veldwijk spikeren i kisten og fastsatte resultatet til 5–3.