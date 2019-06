Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Viking tok tre poeng bort mot Lillestrøm søndag etter scoringer av Kristian Thorstvedt og Viljar Vevatne, men dommer Dag Vidar Hafsås kom minst like mye i fokus under kampen.

Aller mest kritisert er situasjonen som oppstod etter tretten minutter, da LSKs Sheriff Sinyan, for kvelden midtstopper, mistet kontrollen over ballen i duell mot en jagende Tommy Høiland. Høiland satt fart, med mer eller mindre klar bane mot mål, men Sinyan klarte å følge løpet. Da Høiland falt i løpsduellen valgte Hafsås å vise Sheriff det røde kortet, selv om TV-bildene viser at Høiland lener seg kraftig mot Sheriff Sinyan før fallet.

– Deilig å få et rødt kort der. Du ser jo at han river meg ned, sa Tommy Høiland om situasjonen til Eurosport Norge i pausen.

Det var Lillestrøms Fredrik Krogstad mildt sagt ikke enig i.

– Vi mener at det ikke er rødt kort. Vi vet hvordan Høiland er, og det er irriterende at dommeren er med på det, sa Krogstad til Eurosport Norge.

Flaggstunt fra Høiland

Etter kampen valgte Tommy Høiland å springe rundt på Åråsen, viftende med et Viking-flagg, ikke ulikt det Aleksander Melgalvis gjorde etter at Lillestrøm slo Vålerenga i slutten av mai.

Som da Melgalvis «plantet flagget» på Intility Arena, ble også denne gangen supporterne såpass provosert at de stormet gressmatta. Vaktmannskapet måtte bryte inn for å hindre videre tumulter.

– Aldri rødt kort

Det kokte både på Åråsen og på Twitter etter dommeravgjørelsen.

Ti minutter etter det røde kortet ble innbytter Frode Kippe klippet ned av Ylldren Ibrahimaj. Sistnevnte slapp unna med et gult kort, noe Aleksander Melgalvis, var spilleren som ble byttet ut etter det røde kortet, reagerte kraftig på fra benken.

Det endte med gult kort også til Melgalvis, selv om han altså ikke var på banen. Like før pause sørget Kristian Thorstvedt for ledelse til bortelaget da han kontrollert styrte ballen i nettet etter et hjørnespark.

Lehne Olsen ut med skade

Og vondt ble til verre da LSKs toppscorer Thomas Lehne Olsen måtte ut på båre tidlig i 2. omgang etter det som så ut som et overtråkk.

Så langt denne sesongen har spissen stått bak hele seks av de ti scoringene Lillestrøm har levert så langt denne sesongen.

SKADET: Thomas Lehne Olsen. Foto: H�kon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Da Høiland, som har vært utlånt til Lillestrøm tidligere, ble byttet ut var det til enorm pipekonsert fra Åråsen-publikumet.

Kvarteret før slutt doblet Viljar Vevatne Vikings ledelse, også denne scoringen kom etter et hjørnespark.