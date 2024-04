Kometens navn vekker oppsikt: – Bestemødre legger godt merke til det

– Det er jo et navn som blir lagt merke til, kanskje særlig blant de eldre årgangene. Bestemødre legger veldig godt merke til det, sier Henrik Ibsen med et lurt smil til NRK.

Du leste riktig. Henrik Ibsen. Men ikke den Henrik Ibsen du frem til nå har forbundet med navnet.

Nå er det nemlig en ny Henrik Ibsen som skal sette Norge på kartet.

– Det er et sterkt navn, foreldrene har vært gode med han der, gliser Sander Sagosen, Norges største håndballprofil.

LAGKOMPISER: Torbjørn Bergerud og Sander Sagosen er blant bærebjelkene både på landslaget og i Kolstad. Kanskje overtar Ibsen førstnevntes plass i fremtiden. Foto: NTB

– Det forplikter det, foreldrene har lagt listen der når de døper han til Henrik, følger assistenttrener Stian Gomo Nilsen opp.

Ble ikke trodd

Stortalentet spås en stor fremtid på håndballbanen. Denne sesongen har 20 år gamle Ibsen debutert i mesterligaen og Rema 1000-ligaen for seriemester Kolstad. Han spiller til daglig i Charlottenlund i 1. divisjon, men har hospitert hos seriemesteren både på trening og i kamp.

Mamma Marte Ibsen forteller at navnet til stortalentet kommer fra sønnens danske far.

– Mannen min er jo dansk og heter Ibsen, og det er jo som å hete Hansen i Norge – veldig vanlig. Vi ventet tvillinger, og da det kom en gutt, tenkte vi jo at han måtte hete Henrik. Han kunne jo ikke hete noe annet, sier hun.

Og ja, folk reagerer på navnet hans.

– Du kan jo tenke deg skoleopprop opp gjennom, alle ser seg rundt og lurer på hvem det er, smiler Henrik Ibsen selv.

For med navnet til en av de fire store, blir det et par spesielle historier innimellom. For eksempel da familien besøkte Hamsunsenteret (oppkalt etter Knut Hamsun).

– Vi måtte registrere familien på navn, og en person måtte gå frem. Det ble meg, og jeg måtte si Henrik Ibsen. Da ble jeg ikke trodd, og måtte argumentere for det.

– Måtte du frem med pass, da?

– Nei, men det var ikke langt unna.

FAMILIEN IBSEN: Nora, Henrik, Peter, Marte og Ingrid Ibsen avbildet etter NM-finalen i vinter. Foto: Privat

– Ikke så mye kødding

Marte Ibsen forteller at sønnen – noe motvillig – måtte lese seg opp på den mer berømte navnebroren i oppveksten. Da oppdaget han nok at også storesøster Nora hadde et navn med «Ibsen – svung». Nora er hovedpersonen i stykket «Et dukkehjem».

Marte Ibsen avkrefter imidlertid at hun og mannen er spesielt opptatt av forfatteren.

– Vi er jo litteraturinteressert, men når jeg har ordnet meg en danske og etternavnet er som det er, så måtte vi gjøre noe artig ut av det, sier hun.

Men til tross for navnet, og at Ibsen er juniorspiller blant de store navnene i Kolstad, har lagkompisene så langt vært snille.

– Det har ikke vært så mye kødding rundt det. Han har sikkert litt å leve opp til på skolen, sier Torbjørn Bergerud, førstekeeper på både Kolstad og landslaget.

– Håper han tar eliteserien med storm

Det spesielle og velklingende navnet til tross, Ibsen har allerede som 20-åring fått oppleve mer enn de fleste på håndballbanen. Høydepunktet var kampen mot Pelister i mesterligaen i starten av mars, da han fikk sin debut på øverste nivå i Europa.

Egentlig skulle ikke Ibsen være med. Han satt i videomøte med Charlottenlund før en viktig kamp da det tikket inn en melding på telefonene hans. «Torbjørn (Bergerud, førstekeeper i Kolstad, red.anm.) er fortsatt syk. Du er med» stod det i meldinga.

– Da var det bare å begynne å forberede seg på noe annet, smiler Ibsen.

LANDSLAG: Ibsen er fast på 2004-landslaget i håndball og har også representert 2002-landslaget i mesterskap. Foto: Anders Bergheim / Kolstad

Ibsen reddet en straffe, men slapp inn seks mål utenom det.

– Det er å kult å si at man har reddet en straffe i mesterligaen, sier Ibsen.

Neste sesong bytter håndballkeeperen ut Trondheim med Bergen for å spille i eliteserien for Bergen håndball.

– Jeg håper han får masse spilletid, og tar eliteserien med storm. Jeg håper virkelig han kan ta steget til landslaget på sikt, sier Sander Sagosen.

Ibsen har allerede tre NM-medaljer i U20-klassen. Målet er å komme seg tilbake til Kolstad og etablere seg på landslaget.

– Det er et mål man jobber imot. Man må også være litt realistisk, jeg ser jo hvordan nivået må være med Torbjørn og de gutta der. Jobber man hardt nok og prestere godt over tid, så er det mulig, mener hovedpersonen selv.