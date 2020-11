Klæbo forventer null Bolsjunov-hjelp fra Iversen før jaktstartdrama

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med seieren går Klæbo ut snaue halvminuttet foran Aleksandr Bolsjunov på søndagens 15 kilometer jaktstart i fristil. Emil Iversen går ut bare fem sekunder bak russeren igjen.

Nå tror Klæbo han kommer til å bli tatt igjen i løpet av rennet søndag. Det er en for stor fordel å komme i en gruppe bak ham, mener 24-åringen. Dermed ligger det an til et ordentlig spurtdrama i Ruka.

SEIERSGLISET: Det synes ikke så godt, men Johannes Høsflot Klæbo understreket at han gliste under munnbindet i Ruka. Her under premieutdelingen etter rennet. Foto: EMMI KORHONEN / AFP

– Kommer til å mose til

Klæbo svarer «selvfølgelig ikke» på NRKs spørsmål om Iversen kommer til å dra den jaktende duoen og sørge for at Bolsjunov sparer krefter i jakten på Klæbo.

– Men kjenner jeg ham rett så blir det nok lagt en grei plan på det der. Bolsjunov er nok ikke fornøyd med en andreplass, han kommer til å mose til og så får Emil bare prøve å henge på, sier Klæbo.

– Vi får ha en diskusjon om det i kveld. Kanskje Emil kan få osten (som vinneren får i premie) i dag, og hjelpe meg i morgen.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er klar på at dette er taktikken:

– Bolsjunov er i nærheten av de beste fristilsløperne i verden. Målet til Emil må være å komme seg opp i ryggen på ham og prøve å være der lengst mulig. Og så får Johannes gå sitt eget løp. Både Emil og Johannes er ikke så verst i avslutninga om det skulle ende opp med det.

SEIERSPALLEN: Johannes Høsflot Klæbo gliser bredest i midten, som her sammen med Aleksej Tsjervotkin (venstre) og Aleksandr Bolsjunov poserer for fotografene i målområdet i Ruka. Foto: EMMI KORHONEN / AFP

– Det var hardt der ute

Nossum var som eksperter og andre lagkamerater dypt imponert over Klæbos prestasjon lørdag.

Det var nemlig litt av en måte han vant 15 kilometeren i klassisk intervallstart på. 24-åringen tok kommandoen allerede fra første passeringspunkt.

Flere trodde nok på en annerledes stigning gjennom løpet. For der alt skulle avgjøres, på den siste runden på fem kilometer, ledet Byåsen-gutten med rundt ti sekunder på Tsjervotkin, Niskanen, Iversen og Bolsjunov – hans fire nærmeste utfordrere.

Skulle han miste piffen og tape jevnt til slutt?

IMPONERTE STORT: Johannes Høsflot Klæbo, her under dagens 15 kilometer i Ruka. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva / NTB

I stedet skjedde det motsatte. Klæbo økte ledelsen til distanseeliten. Det ble egentlig aldri spennende og sekundstrid. En råsterk og overlegen seier. Faktisk på hele 15,2 sekunder foran russiske Aleksej Tsjervotkin og 18 sekunder foran Aleksander Bolsjunov.

– Jeg prøvde å åpne jevnt og gå godt på ski. Det jeg er mest fornøyd med er at jeg ikke hadde noen i ryggen. Jeg gikk mutters alene og kriget. De jeg tok igjen prøvde jeg å gå rett forbi. Deilig å få en seier på intervallstart igjen, oppsummerer Klæbo.

– En av Klæbos beste prestasjoner noensinne, mente NRK-kommentator Jann Post.

– Dette er typisk for en ener. Han får en liten en i ansiktet i går, og så slår han tilbake i dag med et kanonløp, supplerte kollega Torgeir Bjørn.

Misfornøyd Iversen

Emil Iversen så lenge ut til å ha kontroll på den siste pallplassen. Men Bolsjunov avsluttet råsterkt og snappet tredjeplassen da han gikk i mål 1,8 sekunder foran trønderen.

– Jeg trodde ikke jeg skulle rote bort den. Jeg er ikke fornøyd med fjerde, men fornøyd med hvordan jeg ligger an i sammendraget. Det blir smått opp i bakkene, jeg må for tidlig ut av sporet. Men det er et bra skirenn, jeg kjemper. Men det er skuffende i dag selv om jeg ikke skal grave meg ned, sier Iversen.