Kjetil Rekdal ferdig som Omonia-trener etter én måned

VG: Northug gjør helomvending og vil gå NM

Petter Northug skal likevel delta i NM på langrenn, etter at han tidligere har uttalt det motsatte.

– Strindheim trenger Petter Northug nå. Det blir to andre på laget som er veldig heldig, sier han til VG:

Den pensjonerte skistjernen skal altså først og fremst gå stafetten for Strindheim men vurderer også 20 kilometer med skibytte som individuell utøver.

Det er ikke hundre prosent sikkert at han vil delta ennå, for han har et litt ambivalent forhold til egen fysisk form:

– Planen er å kjenne på når jeg får overskuddet mitt. Jeg er en av eller på-løper. Enten er jeg tung eller pigg. Blir jeg pigg så er som sagt plan A å reise for å gå NM. Plan B er å bli i høyden helt frem til Vasaloppet. Men det blir en risiko. Alt avhenger av når jeg kvikner til og blir pigg, sier han.