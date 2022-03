Kina skal ha bedt Russland vente med invadering til etter OL

Abramovitsj vil selge Chelsea – donerer overskudd til ofrene i Ukraina

Roman Abramovitsj ønsker å selge fotballklubben Chelsea, bekrefter han selv på klubbens nettsider.

– Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt avgjørelser i klubbens beste interesser, skriver han.

– Med den nåværende situasjonen har jeg derfor bestemt meg for å selge klubben fordi jeg tror at det er det beste for klubben, supporterne og de ansattes, samt for klubbens sponsorer og samarbeidspartnere.

Britiske medier har de siste dagene spekulert høyt i at et Chelsea-salg kan være nær forestående. Sist lørdag opplyste Abramovitsj at han trekker seg ut av driften av London-klubben.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt snakket mye om Abramovitsj sin rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Abramovitsj skriver at han ikke vil be om at lån han har gitt til klubben, blir tilbakebetalt.

Han har også bedt klubben starte en veldedig stiftelse som alle nettoinntektene fra salget skal bli donert til.

– Stiftelsen skal være til hjelp for alle ofre for krigen i Ukraina. Dette inkluderer å gi nødvendige midler til ofrenes umiddelbare behov, samt støtte til det langsiktige arbeidet med gjenreisning etter krigshandlingene, skriver han. (NTB/NRK)