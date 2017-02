Kina-Sætra: – Det er sykt mye penger i kinesisk fotball

For seks uker siden forlot Sætra den svenske hovedstaden og landet i Baoding rundt 15 mil utenfor Beijing - lokket av de enorme ressurserne i kinesisk fotball.

John Obi Mikel, Carlos Tevez, Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez, Hulk og Oscar har alle byttet ut store ligaer med store lønninger i Kina. Nestemann kan bli Wayne Rooney som ifølge BBC nå har sendt agenten østover for å diskutere en mulig overgang fra Manchester United.

– Jeg er fornøyd med kontrakten, ja. Jeg blir rikere enn i Hammarby, sier Sætra til NRK.

Åtte milloner i ukelønn

Rooney skal være tilbudt rundt åtte millioner i uken (!) i den kinesiske superligaen. Det er én million mer enn Tevez får i Shanghai Shenhua. Sætras klubb Baoding Rongda holder til på nivå to, men også der er lommene dype.

Ifølge Aftonbladet tidoblet drammenseren lønnen fra Hammarby-tiden da han skrev under en toårskontrakt verdt rundt ti millioner kroner. Sætra vil ikke kommentere summer, men sier:

– Det var jo en av grunnene til at jeg valgte å signere. Det er sykt mye penger i kinesisk fotball med nye store navn som kommer neste hver uke.

TJENER GODT: Carlos Tevez ble presentert som Shanghai Shenhua-spiller i januar. Foto: China Stringer Network / Reuters

Det gikk fort da Sætra i januar dro fra Stockholm og signerte for Baoding Rongda. Han ble sendt rett på treningsleir med sine nye lagkamerater, og fant raskt ut at kinesisk nivå to ikke holder samme klasse som Eliteserien og Allsvenskan

– Nivået er ikke så veldig bra, men fotballen er teknisk og rask med mange små spillere. Ellers er mye likt. Bortsett fra maten da, sier den fysiske 25-åringen.

Ingen snakker engelsk

Midtstopperen kan på ingen måte kinesisk, og lagkompisene snakker ikke engelsk. Tolk blir derfor løsningen for den tidligere Strømsgodset-spilleren frem mot seriestarten 11. mars.

– Det er mindre sosialt enn jeg er vant til, men det gjør ingenting. Samtidig er det veldig morsomt å bli kjent med en helt ny verden. Inntrykket så langt er veldig bra. Bedre enn jeg trodde. Det er veldig moderne og fine byer her, sier Sætra.