Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge hadde scoret åtte mål i snitt på sine fire første kamper i EM-kvalifiseringen og sto med 32-1 i målforskjell, men mot Wales fikk Norge det langt tøffere.

Takket være en stor keeperfeil av den walisiske målvakten Laura O'Sullivan gjorde at Norge stakk av med 1-0-seier mot laget som ligger på andreplass i Norges EM-kvalifiseringsgruppe. Dermed er Norge bare en seier unna å være direkte kvalifisert til EM-sluttspillet.

Guro Reiten scoret kampens eneste mål, men det store spørsmålstegnet etter oppgjøret var skaden til Graham Hansen som gråtende måtte forlate banen og hinket inn i garderoben halvveis i andre omgang, etter en sen takling fra en walisisk forsvarer.

Etter kampen var Graham Hansen forsiktig optimist om skadeutfallet.

– Det er selvfølgelig kjipt å måtte gå ut med skade, men jeg håper at det skal gå bra, så får vi se. Jeg blir taklet der etter en situasjon og når jeg skal akselerere neste gang så jeg kjenner jeg at det napper til, så jeg håper at det ikke er noe.

– Er du redd det er alvorlig?

– Vi får vente og se. Fysioene var ikke så bekymret, så da trenger ikke jeg å bekymre meg før jeg eventuelt vet noe mer, sier Graham Hansen.

Ingen stor kamp

Etter seieren var Norges landslagssjef mest fornøyd med at det faktisk ble en seier hjemme på Ullevaal.

– Jeg er mest fornøyd med at vi har vunnet. Jeg synes vi er upresise og for stillestående. Det er ulikt oss for vi har ikke gjort det på lenge. Vi snakket om at de er bedre enn de vi har møtt før i gruppespillet, men jeg synes ikke kampen blir spilt på våre premiss, for vi gjør for enkle feil. Det er godt å vinne på dårlige dager, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Også Caroline Graham Hansen var mest fornøyd med tre poeng.

– Vi merket at det var en stund siden vi hadde spilt sammen og det merket vi. Jeg synes vi spilte bedre etter pause og kunne scoret ett mål eller to, sier Graham Hansen til NRK.

RETT I MÅL: Guro Reitens innlegg, går rett i mål etter svakt keeperspill. Du trenger javascript for å se video. RETT I MÅL: Guro Reitens innlegg, går rett i mål etter svakt keeperspill.

Norge ledet etter svak omgang

Norge slet med å få et grep om kampen i åpningsminuttene og kom aldri til skikkelig gode avslutningsmuligheter. Pasningsfeil og brudd på midtbanen gjorde at waliserne fikk muligheten til å kontre, samtidig som det brøt rytmen i det norske angrepsspillet.

Norge var farlige på dødballer og det var der de tok ledelsen etter 29 minutter.

En cornervariant av Norge ble ikke forsvart godt av Wales og Guro Reiten fikk slå innlegg fra farlig hold. Hennes innlegg endte rett i mål etter en svak inngripen av Wales-målvakt Laura O'Sullivan.

Laura O'Sullivan får ikke hånden på innlegget til Guro Reiten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Wales var ikke ufarlige, særlig da de brøt høyt og forsøkte å skyte fra langt hold mot Cecilie Fiskerstrand som ofte befant seg langt utenfor egen 16 meter for å være et spillepunkt for lagvenninnene.

Selv om Norge ledet til pause var ikke ekspertkommentator Carl-Erik Torp imponert.

– Vi leder og det er det mest positive vi skal ta med til pause. Det har vært noe positivt, så vi skal ikke svartmale helt, men det slurves for mye spesielt i den avsluttende fasen, sa Torp etter første omgang.

Vonde minutter for Graham Hansen

Den andre omgangen startet relativt likt som den første, men etter en snau time våknet det norske laget. Caroline Graham Hansen og Guro Reiten kombinerte vakkert, men Barcelona-stjernen avsluttet rett på keeper.

Bare to minutter seinere hadde Norges store stjerne satt ballen i nettet bak O'Sullivan, men scoringen ble annullert for offside da dommerteamet mente en offsideplassert Lisa Marie Utland hindret keeper i å se skuddet utgang.

– Det er veldig rart. Jeg kan ikke forstå hvordan Lisa påvirker den situasjonen. Jeg så keeperen og hun så meg hele veien. Det er synd at man blir bortdømt på den måten. Det var et fint mål og hadde gitt oss ro til å fortsette, sier Graham Hansen etter kampen.

De dårlige nyhetene bare fortsatte for Graham Hansen og Norge da hun etter halvspilt omgang gikk i bakken med en vond venstre ankel og måtte bli byttet ut.

Caroline Graham Hansen måtte ut etter en skade i den venstre foten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ropte på straffe

Wales presset Norge bakover i sluttminuttene og skapte et trøkk mot det norske målet med flere cornere og høye baller inn i feltet.

De walisiske kvinnene ropte på straffe da en corner spratt opp i armen på Maren Mjelde tre minutter før full tid, men dommeren vinket spillet videre.

Bare minuttet etter fikk Jess Fishlock bortelagets største sjanse da hun headet rett utenfor det norske målet etter å ha vunnet en duell med Ingrid Moe Wold på bakerste stolpe.