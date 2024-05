Keepertabbe og drømmemål: Brann sikret seier ni minutter på overtid

Nok en nedtur for Glimt – klarte kun uavgjort mot Sandefjord

Med 1-1 hjemme mot Sandefjord ble det nok et lunkent resultat for Bodø/Glimt i eliteserien. De to foregående kampene har endt med bortetap mot HamKam og uavgjort hjemme mot KFUM i forrige kamp.

Sandefjord gikk først opp i føringen etter 35 minutter. Eman Markovic. Sandefjord-spilleren fikk ballen da han stod umarkert ute til høyre i Glimts boks og sendte den inn i nettmaskene.

Det så lenge ut til at Sandefjord skulle ta med seg ledelsen til pause, men inne i overtiden i førsteomgang ble det dramatikk.

Kasper Høgh ropte på straffespark etter at han ble hektet av Sandefjord-spiller Christopher Cheng inne i sekstenmeteren. Etter en VAR-sjekk ble det dømt straffe til de gulkledde, og den banket Albært Grønbek i mål.

Trener Hans Erik Ødegaard og hans menn i Sandefjord stod med tre strake tap i eliteserien før uavgjort-kampen mot Glimt og befinner seg helt på bunnen av tabellen. Bodø/Glimt på sin side leder serien med 24 poeng.