– Det var fantastisk. Det var deilig å få spille litt igjen, sier Katrine Lunde til NRK.

Etter seks uker på sidelinjen var keeperlegenden tilbake mellom stengene da Norge vant sin tredje strake VM-seier, etter å ha vunnet 33-23 mot Sør-Korea søndag kveld.

– Man føler seg litt rusten, men jeg har fått trent godt. Jeg har vært nervøs før kampen, og det kriblet ekstra, men det gir litt ekstra energi, så det var greit, fortsetter 43-åringen.

TILBAKE: Katrine Lunde vartet opp med strafferedning i skadecomebacket. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Keeperveteranen, som har vært skadet siden hun pådro seg en lyskeskade i starten av november, spilte drøye 50 minutter og vartet opp med strafferedning og totalt åtte redninger i skadecomebacket.

– Når hun står i mål så er det så mye respekt for henne. Motspillere blir nesten skremt av å se på henne når de hopper inn. Bare det gjør mye for et norsk lag, sier NRKs håndballekspert Amanda Kurtovic

Hun er derimot ikke den eneste som skryter av Lunde, som er tidenes mestvinnende norske landslagsspiller med to OL-gull, to-VM-titler og seks EM-trofeer.

– Kanskje tør ikke motstanderen å prøve det 50 prosent-skuddet, for du vet at hun står der. Sånn er det med rutinen og statusen hun har. Der er vi ganske heldige, sier Camilla Herrem til NRK.

– Hun er veldig viktig. Vi er glade på hennes vegne for at hun er tilbake. Den jobben hun har gjort er jeg stolt av. Hun er veldig viktig for oss og leverte en god kamp i dag etter å ikke ha spilt en kamp siden oktober, sier Nora Mørk til NRK.

– Handler om konsentrasjon

Allerede etter ett minutt i skadecomebacket markerte Lunde seg da hun fant kantspiller Camilla Herrem med en utsøkt langpasning og Norge tok ledelsen.

Etter en scoringsfattig åpning hvor Sør-Korea holdt følge med de regjerende VM-mesterne seilte Norge oppskriftsmessig fra. Halvveis i første omgang ledet Norge, som allerede var klar for hovedrunden før siste gruppespillskamp, med syv mål.

VM-TOPPSCORER: Camilla Herrem ble kåret til banens beste mot Sør-Korea etter syv scoringer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

En god Herrem i scoringsform markerte seg virkelig på hjemmebane og VM-toppscoreren scoret sitt syvende mål for kvelden like før pause.

Norge gikk til pause på stillingen 20-11.

Sør-Korea hevet seg etter sidebytte og Norge scoret kun fem mål de første 20 minuttene i andre omgang.

– Det handler nok litt om konsentrasjonen. Der må vi heve oss. Vi kan ikke ha sånne perioder når vi for eksempel skal møte Frankrike. Da må vi ligge på topp hele tiden, sier Herrem.

På det nærmeste krympet ledelsen til kun fem mål, men Norge økte presisjonen og vant til slutt komfortabelt 33-23.

Dermed er Norge ubeseiret i VM-gruppespillet og tar med seg fire poeng inn i hovedrunden, som starter onsdag.

FØRSTE VM-MINUTTER: Nora Mørk fikk sine første VM-minutter mot Sør-Korea og markerte seg med flere målgivende. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I tillegg fikk Nora Mørk sine første VM-minutter etter å ha hvilt i de to første gruppespillskampene mot Grønland og Østerrike.

– Hun har hatt en ekstremt god høstsesong, så hun er allerede i god form. Hun trenger ikke å spille seg god, hun kommer inn og leverer uansett, sier NRK-ekspert Kurtovic.

– Så synes ikke Nora kamper som dette er så gøy, det har hun selv sagt i intervjuer. Det er de tette jevne kampene hvor hun skinner, og de kommer forhåpentligvis snart, fortsetter hun.

Superduo-gjenforent

Keepersituasjonen var en av landslagssjef Thorir Hergeirsson sine største utfordringer før VM-sluttspillet og de regjerende VM-mesterne gikk inn i mesterskapet med keepertrioen Silje Solberg-Østhassel, Marie Davidsen og Olivia Lykke Nygaard.

Lunde ble hentet inn i VM-troppen foran siste gruppespillskamp. Dermed er Norges superduo, Lunde og Solberg-Østhassel, gjenforent.

GJENFORENT: Superduoen Katrine Lunde (til venstre) og Silje Solberg-Østhassel er gjenforent når Lunde er tilbake etter lyskeskade. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Har man aldri møtt Lunde, så er hun skummel å ha med å gjøre. På sitt beste så er hun en vegg, sier NRK-ekspert Kurtuivic.

Nå skal Norge møte Frankrike, Slovenia og Angola i hovedrunden, som begynner onsdag, når den norske VM-troppen forflytter seg fra Stavanger til Trondheim.

– Jeg gleder meg til det. Vi har jo tatt steg hele veien vi også, og det må vi ta videre. Det bli godt for oss å komme oss til Trondheim og konsentrere oss om de kampene der, sier Herrem.