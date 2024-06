KBK selger Willumsson til nederlandsk klubb

To franskmenn valgt først i historisk NBA-draft

Atlanta Hawks gikk for franske Zaccharie Risacher (19) med sitt førstevalg i NBA-draftet. Også to andre franskmenn ble valgt blant de seks første. Første runde ble unik ved at like mange franskmenn som amerikanere ble plukket blant de ti første valgene.

Utfallet av draftet gir et ytterligere løft for fransk basketball foran OL på hjemmebane senere i sommer. Det franske herrelaget regnes som en reell gullutfordrer etter å ha tatt sølv bak USA i Tokyo for tre år siden.

NBA-draftet fortsetter torsdag. Da er det knyttet spenning til om LeBron James' sønn Bronny kan bli valgt av Los Angeles Lakers og få spille med sin far.

(NTB/NRK)