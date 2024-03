Karoline Bjerkeli Grøvdal vant halvmaraton i New York

Karoline Bjerkeli Grøvdal (33) løp inn til sin første seier i New York halvmaraton søndag. Det gjorde hun med tiden 1.09.09.

Romsdalingen kom alene til mål og slo etiopiske Gladys Chepkurui med 18 sekunder.

Grøvdal ble nummer tre i den amerikanske halvmaratonen i både 2022 og 2023. Søndag var hun endelig best.

I fjor høst satte hun norsk rekord (1.07.34) i København. Løypa i New York var såpass tøff at det var ventet at Grøvdal ikke kom til å sette ny pers. (NTB)