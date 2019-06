Ingebrigtsen fekk sparken i Rosenborg i fjor, og etter å ha inngått forlik med gamleklubben, er han no på plass i sin nye klubb i Belgia.

Men han har stadig klare meiningar om dei svarte og kvite.

– Biletet om at dei skal inn i meisterligaen, må dei legge bort. Om dei ikkje gjer det, kan dei øydelegge klubben totalt, seier Ingebrigtsen til NRK.

– Kvifor?

– Det økonomiske skiljet mellom mellomsjiktet og dei store klubbane blir berre større og større, seier Ingebrigtsen.

BELGIA: Kåre Ingebrigtsen er på plass i sin nye klubb i Belgia, men han har stadig klare meiningar om gamleklubben. Foto: Harald Thingnes / NRK

Han viser til at til og med FC København ligg langt etter Anderlecht og Brugge i økonomiske musklar.

– Hårete mål

– Du kan seie at ein skal ha hårete mål, men eg trur ikkje målet er så veldig oppnåeleg slik som det er no. Og om nokre år trur eg det er heilt stengt, for då blir meisterligaen ei stengd turnering for dei 7–8 beste nasjonane, seier han.

Ingebrigtsen meiner Rosenborg-leiinga lever i ein 90-talstankegang: «Vi var der på 90-talet, og då skal vi sjølvsagt dit igjen».

– Men det har skjedd ein del sidan 90-talet.

– Var Europa-suksessen då ein hemsko for utviklinga vidare?

– Ja, iallfall når leinga pratar om det. Det er ingen vits i at leiarane snakkar om CL dersom ingen i garderoben trur på det.

Ambisjonar

– Skal ikkje ein klubb som Rosenborg har ambisjonar?

– Ja, det er klart. Og det er ein kjempeambisjon å spele i europaligaen. Du møter gode lag. Vi var der i fjor og møtte Leipzig og Salzburg. Det er vanskeleg nok å kome seg inn der.

– Det som Nils Arne (Eggen) og Bjørn (Hansen) skapte med Rosenborg er ein fantastisk arv å ta med seg, og det er viktig for klubben at det ikkje blir ein hemsko.

– Europaligaen ingen nedtur

Rosenborg seier i ein sms til NRK at dei ikkje vil kommentere Kåre Ingebrigtsens utspel. Men sportsleg leiar Stig Inge Bjørnebye svarar generelt:

– Vi prioriterer meisterligaen så lenge vi er med der, men det er ingen nedtur å spele i europaligaen. Det spissar seg til i toppen i europeiske fotball, og det blir tøffare og tøffare nivå også i kvalifiseringsrundane. Å få spele i gruppespelet i ein av dei to europeiske ligaene, er attraktivt uansett, seier Bjørnebye.

Rosenborg trekte nord-irske Linfield i første kvalifiseringsrunde i meisterligaen, og han har trua på at klubben kan gjere det godt.

– Sigrane mot Brann i Bergen og mot Vålerenga på Lerkendal var viktige, og det gir ro inn mot kvaliken, seier han.

– Vi kjenner godt til Linfield og den nord-irske fotballkulturen, og skal også studere klubben i eit par kampar, seier Bjørnebye.