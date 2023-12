– Det skal ikke skje og det kan ikke skje, sier Norges keepertrener Mats Olsson til NRK om klokkeproblemene som preget den første omgangen i Trondheim.

– Den første omgangen tok vel nesten 50 minutter. Det er rekord. Jeg har aldri vært med på det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NRK.

Norge tapte til slutt 23-24 i en kamp som levde til siste kast, og med det ble Frankrike gruppevinner.

Dermed blir Nederland motstanderne til Norge i onsdagens VM-kvartfinale. Verdensmesterne fra 2019 er på papiret en langt tøffere motstand enn Tsjekkia.

– Veien blir litt vanskeligere, men jeg er fortsatt sikker på norsk gull, sier NRK-ekspert Amanda Kurtovic.

– Vi kjenner Nederland godt. De har gode ballspillere og stor fart. Det er absolutt en verdig og tøff kvartfinalemotstander, sier Hergeirsson.

NORSK SKUFFELSE: De norske kvinnene tapte for første gang i VM, men var allerede klare for kvartfinalen før søndagens kamp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Like før pause stokket det seg fullstendig med teknikken i hallen.

Kampen ble stoppet i flere minutter etter at klokken hadde gått for langt, og like etter at den ble startet opp igjen ble det nok et stopp da Norge ikke hadde fått notert en scoring.

– Det er mange millioner investert i haller og så mislykkes man på noe så enkelt som klokken, sier Olsson.

– Nå begynner vi å kalle det en parodi. Dette er mitt 21. mesterskap, og dette har jeg ikke vært borti. Jeg har vært borte i surr med klokka, men så lenge og så mye det kan jeg ikke si at jeg har opplevd, sier NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands.

Landslagssjef Thorir Hergerisson borte hos sekretariatet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hva kan man gjøre? Man må vise tålmodighet, så håper jeg de fikser det til kvartfinalen, sier Hergeirsson.

Noen av de norske spillerne slo oppgitt ut med armene, mens andre måtte dra på smilebåndet.

Kaptein Stine Bredal Oftedal gikk selv bort til sekretariatet, og spillerne startet med øvelser for å holde på varmen.

– Vi kan ikke gjøre noe med det. Jeg sa til dem at vi får bruke manuelklokke og penn og papir, som vi gjøre før i tiden. Det pleier å fungere best, sier Olsson og fortsetter:

– Det eneste som påvirkes av det er at man går ned i adrenalin. Helgidivs var det ikke mange minuttene igjen, og nå får vi tid til å røre på oss.

TAPTE KAMPEN: Stine Bredal Oftedal og resten av de norske spillerne hang mer med hodet enn man pleier å se. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge fikk en pangåpning i gruppefinalen, og gikk raskt opp i 3-0.

Drøye fem minutter brukte Frankrike på å score for første gang, men de regjernede olympiske mesterne jobbet seg tilbake i kampen og etter et kvarter sto det 7-7.

Derfra og ut var det fulgte lagene hverandre som skygger, bortsett fra noen få tremålssledelser til Frankrike.

Inn i det siste minuttet sto det 23-23, men der Frankrike og Estelle Nze Minko satte sin sjansen, ble det bom for Norge og Stine Skogrand.