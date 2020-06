«På vegne av alle medlemmene i Norges Fotballforbund (NFF), ber vi innstendig om det snarest tillates fotballtrening og kampaktivitet på alle nivåer i norsk fotball, slik som i for eksempel Danmark,» skrev fotballpresidenten i brevet som fredag ble sendt fra Norges Fotballforbund (NFF) til Abid Raja og Bent Høie fredag.

Terje Svendsen avslutter brevet med å be om et møte «tidlig i neste uke», altså tidlig i inneværende uke.

Brevet ble utløst av et notat fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, avslørt av VG, der det anbefales at en ny vurdering av ytterligere gjenåpning av idretten ikke bør gjøres før etter 1. september.

«Vi kan ikke akseptere en ny vurdering først 1. september. Frustrasjonen og det trykket vi nå opplever fra våre klubber i etterkant av regjeringens pressekonferanse i forrige uke har aldri vært større,» skrev Svendsen.

Ikke fått svar

I 18-tida mandag bekreftet imidlertid fotballpresidenten i en SMS til NRK at han ikke har hørt noe fra verken kultur- og likestillingsministeren eller helse- og omsorgsministeren.

VENTER PÅ SVAR: Fotballpresident Terje Svendsen har bedt om et møte med regjeringen så raskt som mulig, men responsen har uteblitt. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Omtrent samtidig mottok NRK følgende kommentar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie:

– Vi har sammen fått kontroll på smittespredningen, og vi må sammen beholde kontrollen. Da kan vi ikke åpne alt, fordi noen har fått åpne. Vi har prioritert barn og unge og arbeidsplasser. Derfor har idretten fått unntak for trening for barn og unge, og elitekamper med et strengt regime.

– Åpner vi for kamper og breddeidrett samtidig, vil veldig mange flere mennesker møtes med nærkontakt, også på tvers av hele landet. Det fører til økt smitterisiko og det øker risikoen for at vi må stramme inn igjen, også på områder som rammer barn og unge og arbeidsplasser.



– Vi har god dialog med idretten og vurderer de faglige rådene opp mot det idretten ønsker. Nå har vi åpnet mye på kort tid, og vi må høste erfaringer fra det før vi går videre.

Kraftsalve fra Riise

Om fotballpresident Svendsen var tydelig i sitt brev, er John Arne Riise enda tydeligere i sin dom i et åpent innlegg på Facebook, som NRK har fått tillatelse til å gjengi.

Den tidligere mesterligavinneren for Liverpool, med 110 A-landskamper for Norge, er nå trener i 3. divisjonsklubben Flint Tønsberg.

«Jeg har, som mange andre lag, spillere som nå vil slutte. Som ikke gidder mer. Som ikke ser fotballen som fristed. Det er katastrofe om folk heller vil slutte enn at regjeringen faktisk gjør noe med dette,» skriver Riise, som påpeker at breddefotballen for voksne i likhet med barnefotballen er en viktig sosial arena for mange.

«Hvor er barne- og breddefotballen nå? Sist på lista? Er vi ikke så viktige som dere i regjeringen sier? Er det viktigere å kunne gå på pub og drikke seg full? Reise på fornøyelsesparker? Stappfull IKEA? Reise til utlandet på ferie, bli smittet der og ta det med hjem? Kunne nevnt flere eksempler. Er dette viktigere enn at barne- og breddefotballen får trene og spille kamper? Selvsagt ikke!!,» skriver Riise, og fortsetter:

FRA TOPP TIL BREDDE: Mesterligavinner John Arne Riise er nå trener i norsk 3. divisjon. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

«Vi blir totalt glemt. Oversett. Vi betyr ingenting. For å si det stygt, slik samfunnet åpner opp nå så føler jeg at vi blir pisset på.»

– Ser hva som er viktigst

Riise blir ikke akkurat oppmuntret når han får høre helseministerens svar på fotballpresidentens brev.

– Er det viktigere å åpne barer og utesteder enn å ta vare på idretten og bredden? Tror man ikke det er ekstremt med smitterisiko på slike plasser når folk er samlet og drikker alkohol? For meg blir det feil fokus. Men det er som jeg skrev i innlegget mitt: Vi i breddefotballen er ikke så viktige som regjeringen sier, skriver Riise i en melding til NRK.

– Vi blir glemt og ikke sett på som viktige. Åpner breddefotballen og smitten vil øke? Flere studier viser at det er minimalt med kontakt under trening og kamper! Det er vesentlig mer kontakt på uteplasser, reise etc. Men igjen, vi ser hva som er viktigst for regjeringen, og det er ikke oss, fastslår John Arne Riise.