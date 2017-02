Dette går Johaug glipp av etter dopingdommen

Etter at dommen nå er klar er det, en gang for alle, slått fast at hun går glipp av VM i Lahit. Dette er kun et av flere høydepunkt som Johaug kan stryke av lista.

Therese Johaug gråt under den muntlig høringen da hun forklarte hvordan det ville være å miste VM i Lahti, som arrangeres mellom 22. februar og 5. mars.

– Det kommer et VM nå som har vært det største målet mitt denne sesongen, og som jeg er livredd for å miste, sa Johaug.

Langrennstjernen var - sammen med Marit Bjørgen - den største forhåndsfavoritten før mesterskapet.

GLAD I KOLLEN: Therese Johaug har opplevd flere høydepunkter i Holmenkollen. Det får hun ikke mulighet til denne sesongen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Kollen-helg og verdenscupavslutning

For ett år siden knuste Johaug alle på Kollen-tremila og gikk til topps med tidenes største seiersmargin. Dette er bare en av utallige suksesshistorier med Dalsbygda-jenta og Kollen i hovedrollen. Hun tok også sine første VM-gull der i 2011.

Med en dom på 13 måneder går skistjernen glipp av både muligheten til å gjenskape Kollen-suksessen og sesongavslutningen i Quebec.

MISTER OPPKJØRING: Iløpet av sommerhalvåret går Johaug glipp av flere viktige oppkjøringsrenn til sesongen. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Dommen på 13 måneder gjør nå at Johaug må rette blikket mot neste sesong. Iløpet av sommeren og høsten gjøres det store forberedelsen til OL-sesongen. Det gås flere rulleski-konkurranser, som et viktig ledd i forberedelsene. Dette får ikke Johaug delta på i år.

Får trene med landslaget etter 11 måneder

Startskuddet for sesongen går som alltid på tradisjonsrike Beitostølen. Dommen gjør at 28-åringen mister rennene der.

KAN REKKE SESONGÅPNING: Therese Johaug rekker ikke åpningshelgen på Beitostølen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Det har enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder kan jeg konkurrere på Beitostølen, men blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og oppladningen til OL, fortalte Johaug før domsavsigelsen.

Det er likevel ikke bare mørkt. Landslagstrener Vidar Løfshus forteller at Johaug vil bli med landslaget på samlinger allerede fra høsten av.

– Dommen blir nedskrevet med to måneder. Hun kan ikke konkurrere på 13 måneder, men hun kan delta på samling etter 11 måneder. Da vil hun være sammen med oss en gang ute i september.