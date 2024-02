Jesper Saltvik Pedersen kjørte ut i Sapporo

Medier: Mbappe forlater PSG

Den franske superstjernen Kylian Mbappé forlater Paris Saint-Germain når kontrakten løper ut i sommer, ifølge The Athletic.

Det anerkjente nettstedet skriver at ledelsen i den franske hovedstadsklubben ble informert om avgjørelsen torsdag ettermiddag.

25-åringen signerte for PSG sommeren 2017 og har scoret 243 mål på 290 kamper.

I fjor sommer ble det rapportert at PSG hadde godtatt et bud fra Al-Hilal på utrolige 259 millioner pund. Den gangen ble det derimot ikke noen avtale. Etter at Mbappé ikke skal ha ønsket seg til Saudi-Arabia.