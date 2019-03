Jansrud med smell i ryggen etter kjempehopp: – En av de drøyeste vi har hatt

– Det smeller godt i den landingen der, sier Kjetil Jansrud til NRK etter rennet.

Han snakker om et hopp som tok knekken på mange utøvere under verdenscupfinalen i Andorra. I en hastighet på over 120 kilometer i timen landet Jansrud knallhardt mot det isete underlaget.

Det var ikke godt for ryggen, som har plaget ham i flere sesonger.

– Det var ikke spesielt digg å lande, det tok litt drøyt ... Altså, trøblete rygg, sier Jansrud.

– Slår du deg?

– Det var litt vondt, sånn er det, det er en del av spillet.

Landet beinhardt – løste ut airbag

Jansrud var langt fra den eneste som slet med hoppet. Flere av alpinistene kjørte ut. Verst gikk det med franske Brice Roger.

Han kjørte med airbag som beskyttelse, men etter den knallharde landingen utløste airbagen seg. Dermed måtte han fullføre rennet med en stor pute under drakten.

Det var ikke akkurat en fordel, i en idrett der ørsmå marginer ofte skiller løperne.

– En beinhard landing, uten tvil. Du kan trygt si at rennet blir ødelagt, sier NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

KNALLHARDT: Brice Roger lander så hardt at kollisjonsputene utløses. Du trenger javascript for å se video. KNALLHARDT: Brice Roger lander så hardt at kollisjonsputene utløses.

Smell i hånden

Hoppet kom etter rundt 20 sekunder kjøring. Jansrud ledet på første mellomtid, men tapte mye mot slutten.

– Det er en av de drøyeste vi har hatt hele året, og jeg mistet helt rytmen etter det. Etter det ble jeg litt reservert og treg i bevegelsene. Det var veldig bra fram til det, sier Jansrud.

– Er du bekymret?

– Det går fint, men det er litt sårt nå. Nå er det snart ferie, så det går greit, sier Jansrud.

Dette var hans siste verdenscuprenn for sesongen. Nå venter NM neste helg før han skal avslutte sesongen med trening inn mot neste sesong. Lagkonkurransen, storslalåm og slalåm går ikke.

– Det tåler ikke hånden. Jeg har trent storslalåm, og det går ikke. Det har begynt å gro, men er fremdeles ikke helt bra, melder nordmannen.

Dominik Paris vant verdenscupfinalen foran Mauro Caviezel og Vincent Kriechmayr. Jansrud ble til slutt nummer fire, 14 hundredeler bak tredjeplassen.

– Det er helt greit i dag, det er lett å forklare hvorfor jeg er bak, og det kan jeg leve med. Det er bare å ta av seg hatten for Paris, så får vi slå hardere tilbake, sier Jansrud.

VANT: Dominik Paris vant i Andorra - og vant verdenscupen i super-G. Foto: Alessandro Trovati / AP